حدث ليلا|رابطة الأندية تعلن عقوبات الأهلى السبت المقبل.. والداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة الفردوس

نشر صدى البلد خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار الهامة نرصد أبرزها فى التقرير التالي:

تبطل الصلاة.. احذر حركة في القيام والركوع يفعلها كثيرون

لاشك أنه ينبغي الانتباه والحذر من كل الأفعال والأمور التي من شأنها أن تبطل الصلاة حيث إن الصلاة هي عماد الدين ، وهي من الفرائض التي لا ينبغي التهاون فيها ، فإنه ينبغي معرفة كل تلك الأفعال الشائعة التي يفعلها كثيرون فتودي بهم إلى أن تبطل الصلاة وذلك لتجنبها حتى لا تبطل الصلاة ، ونغتنم كامل الفضل والثواب.



روسيا تعلن لأمريكا شروطها لاتفاق ينهي الحرب مع أوكرانيا

كشف مصدران مطلعان لوكالة "رويترز" أن روسيا قدمت للولايات المتحدة قائمة مطالب للموافقة على اتفاق ينهي الحرب في أوكرانيا، ويعيد ضبط العلاقات بين موسكو وواشنطن.



أحمد موسى: رابطة الأندية تعلن عقوبات النادى الأهلى السبت المقبل

قال الإعلامي أحمد موسى، إن رابطة الأندية سوف تصدر قراراتها وعقوبتها على الاهلي السبت المقبل معقبا:"مثلما حدث مع الزمالك حينما انسحب في الموسم الماضي وسيتم خصم 3 نقاط من الأهلي إلى جانب اعتباره خاسرًا».



ماذا تفعل لو ظهرت كلمة error على شاشة عداد الكهرباء

تظهر كلمة erorr على شاشة عداد الكهرباء مسبوق الدفع فى حالة وجود عطل فنى ، ولحل هذه المشكلة هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها عند حدوث عطل في عداد الكهرباء مسبوق الدفع وكيفية قراءة الكود لأن كل كود يعنى عطلا مختلفا .



الداخلية تكشف تفاصيل مشاجرة مدينة الفردوس في الجيزة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطعي فيديو تم تداولهما على مواقع التواصل الإجتماعى متضمنين نشوب مشاجرة بين طرفين بسبب حادث تصادم سيارتين "ملاكى ، فان ميكروباص" أسفرت عن حدوث تلفيات بالسيارة الميكروباص نتيجة تعدى أحد الأشخاص عليها بمدينة الفردوس بالجيزة.



ارتفاع المخزونات الأمريكية من النفط الخام الأسبوع الماضي

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، عن انخفاض مخزونات البنزين ونواتج التقطير في البلاد خلال الأسبوع الماضي، مقابل ارتفاع مخزونات النفط الخام.





أبطال أوروبا | ريال مدريد يفوز على أتلتيكو .. ويضرب موعدا مع آرسنال

تأهل فريق ريال مدريد إلى ربع النهائي، بعد فوزه على نظيره أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح، بنتيجة 4-2، في إطار إياب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.



موعد انتهاء الموجة الحارة فى مصر.. هذا يوم الذروة

كشف الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، عن حالة الطقس خلال الأسبوع المقبل ، حيث ترتفع درجات الحرارة حوالي 10 درجات عن المعدل بعد فترات باردة أو شديدة البرودة.



أسعار مواد البناء اليوم الخميس 13-3-2025 في الأسواق

شهدت أسعار مواد البناء في مصر خلال مستهل تعاملات اليوم، الخميس 13 مارس 2025، استقرارا في أسعار الحديد والأسمنت والجبس.



تحكيم إيطالي.. أحمد موسى يكشف مفاجأة مدوية عن مباراة القمة

أكد الإعلامي أحمد موسى، أنه وفقا لمصادره الخاصة، تم الاتفاق بين هاني أبو ريدة ومحمود الخطيب وحسين لبيب وأحمد دياب على تواجد 3 مباريات بها تحكيم أجنبي وهي: الأهلي والزمالك والأهلي وبيراميدز والزمالك وبيراميدز".

