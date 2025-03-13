ارتفاع المخزونات الأمريكية من النفط الخام الأسبوع الماضي

أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، عن انخفاض مخزونات البنزين ونواتج التقطير في البلاد خلال الأسبوع الماضي، مقابل ارتفاع مخزونات النفط الخام.

وذكرت الإدارة، التي تعد الذراع الإحصائية لوزارة الطاقة الأمريكية، في تقرير لها، أن مخزونات الخام زادت بـ1.4 مليون برميل إلى 435.2 مليون خلال الأسبوع الماضي، لكنها لفتت إلى تراجع مخزونات النفط الخام في مركز التسليم في "كاشينج" بولاية "أوكلاهوما" بنحو 1.2 مليون برميل.

ارتفاع استهلاك الخام في مصافي التكرير

كما أشارت إلى ارتفاع استهلاك الخام في مصافي التكرير بـ321 ألف برميل يوميا، فيما تقدمت معدلات تشغيل المصافي بـ0.6 نقطة مئوية في الأسبوع ذاته، مضيفة أن مخزونات البنزين انخفضت 5.7 مليون برميل إلى 241.1 مليون، مقابل ارتفاع صافي واردات الخام الأمريكية بواقع 503 آلاف برميل يوميا.

وأظهرت بيانات الإدارة تراجع مخزونات نواتج التقطير التي تتضمن الديزل وزيت التدفئة 1.6 مليون برميل إلى 117.6 مليون، مقابل توقعات بزيادتها 0.8 مليون.