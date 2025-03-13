ينشر موقع “صدى البلد” أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، الخميس 13-3-2025، وفقا لسوق العبور.
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم
سعر كيلو الطماطم: من 2.5 إلى 5 جنيهات.
سعر كيلو البطاطس: من 4 إلى 7 جنيهات
سعر الثوم: 20 جنيهًا.
سعر البصل: 19 جنيهًا.
سعر كيلو البسلة: من 9 إلى 13 جنيهًا.
سعر كيلو الملوخية: من 18 إلى 24 جنيهًا.
سعر كيلو الكوسة: 12 جنيهًا.
سعر كيلو الفاصوليا من 18 جنيهات إلى 30 جنيهات.
سعر الخيار من 8 إلى 12 جنيهًا.
سعر الفلفل الألوان 55 جنيهًا.
سعر البطاطا: 9.5 جنيهات
اسعار الفاكهة
سعر البرتقال البلدي: 14 جنيهًا.
سعر البرتقال السكري: 14 جنيهًا.
سعر اليوسفي: 31 جنيهًا.
سعر الكانتلوب: من 8 إلى 16 جنيهًا.
سعر البلح السيوي: 70 جنيهًا.
سعر الرمان: من 30 إلى 50 جنيهًا.
سعر الجوافة: 26 جنيهًا.
سعر الفراولة: 35 جنيهًا.
خوخ مستورد : 50 جنيهًا.