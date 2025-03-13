ينشر موقع “صدى البلد” أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم، الخميس 13-3-2025، وفقا لسوق العبور.

‎أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم

‎سعر كيلو الطماطم: من 2.5 إلى 5 جنيهات.

‎سعر كيلو البطاطس: من 4 إلى 7 جنيهات

‎سعر الثوم: 20 جنيهًا.

‎سعر البصل: 19 جنيهًا.

‎سعر كيلو البسلة: من 9 إلى 13 جنيهًا.

‎سعر كيلو الملوخية: من 18 إلى 24 جنيهًا.

‎سعر كيلو الكوسة: 12 جنيهًا.

‎سعر كيلو الفاصوليا من 18 جنيهات إلى 30 جنيهات.

‎سعر الخيار من 8 إلى 12 جنيهًا.

‎سعر الفلفل الألوان 55 جنيهًا.

‎سعر البطاطا: 9.5 جنيهات

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‎اسعار الفاكهة

‎سعر البرتقال البلدي: 14 جنيهًا.

‎سعر البرتقال السكري: 14 جنيهًا.

‎سعر اليوسفي: 31 جنيهًا.

‎سعر الكانتلوب: من 8 إلى 16 جنيهًا.

‎سعر البلح السيوي: 70 جنيهًا.

‎سعر الرمان: من 30 إلى 50 جنيهًا.

‎سعر الجوافة: 26 جنيهًا.

‎سعر الفراولة: 35 جنيهًا.

‎خوخ مستورد : 50 جنيهًا.