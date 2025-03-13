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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

خلال 24 ساعة.. القوات الروسية تنفذ 296 هجوماً على مقاطعة زابوروجيا

قوات روسية - ارشيفي
قوات روسية - ارشيفي
محمود نوفل

أعلنت الإدارة العسكرية الأوكرانية في زابوروجيا ان القوات الروسية نفذت خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية  296 هجوماً على المقاطعة بينها 147 بمسيرات .

وبالأمس ، أفاد تقرير العملية العسكرية الصادر عن وزارة الدفاع الروسية أن وحدات تجمع قوات "فوستوك" تحرر بلدة دنيبروإينرجيا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وبين التقرير أن وحدات تجمع قوات "يوج" الروسية تحرر بلدة نوفوماركوفو في جمهورية دونيتسك الشعبية، مشيرا إلي أن القوات المسلحة الروسية استهدفت سفينة نقل تحمل ذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية.

وأشار التقرير إلي خسائر القوات الأوكرانية في منطقة مسؤولية تجمع قوات "يوج" بلغت أكثر من 250 عسكريًا، وأن خسائر قوات كييف في منطقة عمليات تجمع قوات "فوستوك" بلغت 160 عسكريا إضافة إلى تدمير معدات أجنبية.

فيما بلغت خسائر القوات الأوكرانية على محور نحو 35 عسكريًا بحسب التقرير الروسي.

ونوه التقرير إلى أن وحدات تجمع قوات "زاباد" الروسية تحسن تموضعها وتكبد قوات كييف خسائر بنحو 230 عسكريًا، لافتا إلى أن وحدات تجمع "دنيبر" كبدت القوات الأوكرانية خسائر بلغت نحو 40 عسكريًا. 

القوات الروسية وزارة الدفاع الروسية القوات المسلحة الأوكرانية زابوروجيا جمهورية دونيتسك الشعبية الإدارة العسكرية الأوكرانية

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