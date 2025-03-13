تخطت الـ30 درجة.. حالة الطقس اليوم الخميس 13 مارس 2025

كشف بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية الصادر عن اليوم، الخميس الموافق 13 مارس 2025، عن استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، مع بداية موجة حارة ستشهدها البلاد خلال الأيام المقبلة.

ونرصد خلال السطور التالية أهم ما جاء في نشرة الأحوال الجوية ودرجات الحرارة المتوقعة.

طقس حار نهارًا

جاء في البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه يسود اليوم طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، بينما سيكون الطقس مائلا للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

بالإضافة إلى ذلك، سيشهد الطقس شبورة مائية في الصباح على بعض الطرق الزراعية والطرق السريعة والطرق القريبة من المسطحات المائية.

نشاط الرياح

اعتبارًا من يوم السبت الموافق 15 مارس 2025، سيكون هناك نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وفيما يخص حالة البحرين، فقد جاء في البيان أن حالة البحر المتوسط ستكون خفيفة إلى معتدلة، وسيتراوح ارتفاع الأمواج به بين 1 متر و1.5 متر، وسيكون اتجاه الرياح جنوبية شرقية.

فضلًا عن ذلك، ستكون حالة البحر الأحمر خفيفة إلى معتدلة أيضًا، وارتفاع الأمواج به سيتراوح من 1 متر إلى 1.5 متر، وسيكون اتجاه الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس