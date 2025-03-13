رغم السلبيات.. ناقد فني: الدراما الرمضانية أثبتت تفوقها وتكشف عن مواهب واعدة|فيديو

قال الناقد الفني أحمد سعد الدين إنه راضٍ إلى حد كبير عن مستوى الدراما المقدمة في موسم رمضان 2025، مشيرًا إلى وجود أعمال متميزة بُذل فيها مجهود واضح.

وأضاف سعد الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير والإعلامي أحمد دياب في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، أن الموسم الحالي يتميز بتنوع كبير في الأعمال، إلى جانب الإنتاج الضخم والموضوعات الجيدة، مؤكدًا أن تفاوت جودة الأعمال أمر طبيعي نظرًا لعرض ما يقرب من 25 إلى 30 مسلسلًا خلال الشهر الكريم.

وردًا على الانتقادات المتعلقة بانتشار مشاهد البلطجة والعنف في بعض الأعمال، أوضح أن هناك مسلسلات ناجحة خالية من هذه العناصر، مثل "قلبي ومفتاحه"، إلى جانب نجاح مسلسل "ولاد الشمس"، الذي يعتمد على طاقم عمل شبابي، مما يشير إلى إمكانية استمرار هذه النوعية من الأعمال في المنافسة بقوة خلال المواسم القادمة.

كما أشاد بأداء الفنان محمود حميدة في أحد الأدوار المميزة هذا العام، إلى جانب مجموعة من المواهب الشابة مثل أحمد مالك، مؤكدًا أن النجاح في الدراما لا يعتمد فقط على الأسماء الكبيرة، بل يرتبط بشكل أساسي بجودة السيناريو وتميز الأداء التمثيلي.