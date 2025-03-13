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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

منة عرفة وياسمين عبد العزيز من كواليس مسلسل وتقابل حبيب.. صور

الفنانة منة عرفة و الفنانة ياسمين عبد العزيز
الفنانة منة عرفة و الفنانة ياسمين عبد العزيز
أوركيد سامي

شاركت الفنانة منة عرفة الجمهور بصور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام مع النجمة ياسمين عبد العزيز من كواليس تصوير مسلسل ونقابل حبيب، و الذي يعرض حالياً في ماراثون دراما رمضان 2025.

وقالت منة عرفة نجمتي المفضلة  ياسمين عبد العزيز، حقيقي مبسوطة وفخورة أني جزء من عمل عظيم زي دا و نقابل حبيب مبروك عليكي حبيبتي نجاح المسلسل  اللي مكسر الدنيا دائماً ناجحة ومتألقة.

مسلسل وتقابل حبيب 
تدور أحداث مسلسل "وتقابل حبيب" حول "ليل" سيدة ثرية تكتشف خيانة زوجها لها والزواج عليها، فتنفصل عنه، وفى نفس الوقت تخوض قصة حب شائكة، فتعيش بعد ذلك في صراعات عاطفية، كما تكتشف العديد من الأسرار عن عائلة طليقها تجعلها تدخل في معركة صعبة.

مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبد العزيز وكريم فهمى، وخالد سليم، ونيكول سابا، وأنوشكا، وبسنت شوقي، وصلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جونيور، منة عرفة، بسنت أبو باشا، إنجي كيوان، بتول الحداد، كريم عبد الخالق، حمدى هيكل، ريم رأفت، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري وإنتاج شركة سينرجي.

اخبار الفن نجوم الفن الفنانة منة عرفة النجمة ياسمين عبد العزيز مسلسل تقابل حبيب

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