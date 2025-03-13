وزير الإسكان: إطلاق الكهرباء بآخر موزع بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية

أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن إطلاق التيار الكهربائي بآخر موزع كهرباء بمشروع الأبراج بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، من إجمالي ٧ موزعات كهرباء بالمشروع، وذلك في إطار سرعة إنجاز أعمال الكهرباء وتشغيلها بالمنطقة.

وأكد وزير الإسكان، أن هناك متابعة دورية لما تم ويجري تنفيذه من أعمال بمنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالمشروعات القومية والحرص على سرعة إنجازها ودفع العمل بها.

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وفي هذا الإطار، أوضح المهندس محمد عادل، رئيس جهاز تنمية العاصمة الإدارية الجديدة، أن الموزع الأخير يتكون من ١٥ خلية M VD- CBD -05 ، ويتم تغذية الموزع بنظام تغذية لجهد التحكم بالموزع DC System ويتكون من ٢ شاحن ومجموعة من البطاريات، لضمان استمرارية تغذية الموزع بجهد التحكم طوال الوقت، ويقوم بتغذية الشقق الفندقية B01-B02 ، ومبانى الفنادق C09-C10، كما يقوم بتغذية مباني الأبراج A01- C06-C07 بإجمالي قدرات ١٥٤ ميجا ڤولت أمبير، وأيضاً يتم تغذية موزع الطوارئ الفرعي للبرج الأيقوني.

وأشار المهندس محمد عادل، إلى أن مشروع منطقة الأعمال المركزية على مساحة ١٧٠ فدانا، ويتكون المشروع من عدد من الأبراج، تنقسم إلى أبراج إدارية وأبراج سكنية وبرج أيقوني و2 برج هلالي أحدها بنشاط فندق وشقق فندقية، والآخر تجارى.