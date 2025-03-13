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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

طلب إحاطة بشأن غلق وهجر المخيم السياحي بحي الكوثر بسوهاج

مجلس النواب
مجلس النواب
ماجدة بدوى

تقدم النائب زكريا حسان عضو مجلس النواب ، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالي ، موجه  لرئيس مجلس الوزراء ، ووزير السياحة والأثار وذلك بشأن غلق وهجر المخيم السياحي بحي الكوثر محافظة سوهاج.


وقال عضو مجلس النواب في طلبه، إنه تم غلق المخيم السياحي منذ سبع سنوات تقريبا، لافتاً أن هذا المخيم كان من الأماكن المميزة جداً التي يقصدها سكان محافظة سوهاج وكان متنفس لأهالي المحافظة وللأسف تحول إلي مكان مهجور مما يعد إهدار لأصول الدولة والأمر الذي يستوجب  سرعة إتخاذ اللازم نحو إعادة تاهيل المخيم سواء عن طريق الدولة أو عن طريق مستثمر للاستفاده منه.

وكان قد رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة،  الثلاثاء الماضي، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 مارس الجاري.


ووافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة  على قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.

مجلس النواب الدكتور حنفي جبالي محافظة سوهاج وزير السياحة والأثار النائب زكريا حسان

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