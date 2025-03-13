وزير الموارد المائية والري: مصر تحتاج إلى 114 مليار متر مكعب مياه خلال العام

قال وزير الموارد المائية والري هاني سويلم، إن مصر فى الجيل الثاني لمنظومة المياه، لأن منظومة المياه فى مصر حدث بها تطور كبير بالفترة السابقة، وتتحول من الاعتماد فقط على نهر النيل، إلى إضافة مصادر جديدة لمواجهة التغيرات المناخية والزيادة السكانية.

وأضاف خلال فعاليات إطلاق تقرير المتابعة الثاني حول تطورات تنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج “نوفي”، أن مصر تحتاج إلى 114 مليار متر مكعب مياه خلال العام، وكل ما يتم إستطاعة توفير هو 81 مليار.

وتابع: “لدينا عجز يتخطي ال33 مليار، ولهذا السبب مصر أكبر مستورد للقمح فى العالم، لأن لا توجد المياه لزراعته فى مصر، وبالتالي نستورد 34 مليار متر مكعب، ونعيد إستخدام ما يقرب من 22 مليار متر مكعب”.