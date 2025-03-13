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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد تعيينه قائدا للجيش اللبناني .. من هو رودولف هيكل؟

رودولف هيكل قائد الجيش اللبناني
رودولف هيكل قائد الجيش اللبناني
محمود نوفل

وافق مجلس الوزراء اللبناني علي تعيين رودولف هيكل قائدا للجيش اللبناني في جلسة حكومية في بعبدا اليوم الخميس، بعد ترفيعه من رتبة عميد إلى رتبة لواء ، حيث نرصد خلال السطور التالية السيرة الذاتية له .

من هو رودولف هيكل ؟

و ينحدر العميد هيكل من قرية عقتنيت في قضاء صيدا جنوب لبنان.

كما تدرج في مناصب عدة داخل المؤسسة العسكرية، حيث تولى مسؤوليات مختلفة أكسبته خبرة واسعة في الشؤون العسكرية والأمنية

وتقلد قائد اللواء الأول في الجيش اللبناني  وكذا قائد قطاع جنوب الليطاني في الجيش اللبناني بالإضافة الي منصب مدير العمليات في الجيش.


في مايو 2023، قام بزيارة تفقدية للقطاع الشرقي لقوات اليونيفيل ، بدعوة من قائد القطاع الجنرال ميلشور مارين ألفيرا، حيث شملت الزيارة جولة استطلاعية للتعرف على منطقة عمليات الكتائب النيبالية والإندونيسية والإسبانية والهندية.


ومن المتوقع ان يواجه قائد الجيش الجديد رودولف هيكل تحديات عديدة، هي الحفاظ على استقرار المؤسسة العسكرية في ظل الأوضاع السياسية والاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان وتعزيز التعاون مع القوات الدولية، خاصة “اليونيفيل”، لضمان الأمن في جنوب لبنان بعد العدوان الإسرائيلي الضخم وتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل ومواصلة جهود مكافحة الإرهاب والحفاظ على الأمن الداخلي.
 

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