صبا مبارك تخطف أنظار متابعيها في أحدث ظهور لها

شاركت الفنانة صبا مبارك، جمهورها أحدث ظهور لها، على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام .

وتألقت الفنانة “صبا”مبارك بأطلاله جذابة كلاسيكية ،بمكياج بسيط يبرز جمال ملامحها، كما تركت شعرها منسدلاً علي كتفيها بطريقة تتناسب مع اطلالتها.

بلوك جديد.. صبا مبارك تخطف الأنظار في أحدث ظهور

و كانت قد قالت الفنانة صبا مبارك إن شخصية “سلمى” في مسلسل وتر حساس، لا تشبهها في قناعاتها الشخصية، لأنها ترفض تمامًا أن تكون شخصية انتقامية أو أن تخطف رجلًا من زوجته.

وأضافت صبا مبارك خلال لقاء مع برنامج كلمة أخيرة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: من المرعب جدًا أن أكون شخصية انتقامية أو أن أقبل فكرة خطف رجل من زوجته، مهما كانت صلة القرابة، حتى لو كانت صديقة أو مجرد معرفة.

تابعت صبا مبارك: الشخص الانتقامي الذي يسعى لتحقيق أهدافه على حساب أذية الآخرين لا يمكن وصفه إلا بأنه يتبع شريعة الغاب، وهذه فكرة مرفوضة تمامًا بالنسبة لي.