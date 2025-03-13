بعد تصدره محركات البحث في 11 دولة.. حبر سري الأعلى مشاهدة ببرامج رمضان حتى الآن

حقق برنامج حبر سرى مشاهدات عالية في شهر رمضان بعد عرض ١٠ حلقات ، حيث اصبح الاعلى مشاهدة بين البرامج المذاعة فى الماراثون الرمضاني حتى الان.

برنامج حبر سري

تصدرت برنامج حبر سري الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم الأكثر بحثًا في مصر وعدد من الدول العربية وأمريكا خلال الحلقات العشر الأولى من شهر رمضان 2025.

وظهر اسم البرنامج وهو يتصدر محركات البحث في مصر والسعودية والإمارات والأردن وقطر والمغرب وكندا وأمريكا.

وحققت الحلقات الأولى من برنامج «حبر سري» الذي يعرض حاليًا نسبة مشاهدة كبيرة بعد تصدر أكثر من حلقات الترند بسبب تصريحات الضيوف بالحلقات من بينهم «داليا مصطفى» «صابرين» «طارق لطفى» «حسن الرداد» «رنا رئيس».

ويعرض برنامج «حبر سري» للإعلامية أسما إبراهيم يوميا طوال شهر رمضان على شاشتي «القاهرة والناس» و«CBC»