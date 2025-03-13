حسام حبيب عن شيرين عبد الوهاب: الحمد لله إننا بقالنا شهور مبنتكلمش

قال الفنان حسام حبيب، إنّه يمتلك أدلة تدين الفنانة شيرين عبد الوهاب طليقته، فيما يتعلق بالخلافات بينهما، لكنه لا يفضل الإفصاح عنها لأنها "في منتهى القسوة".

وأضاف حبيب، في حواره مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، على قناتي النهار والمحور: "شيرين كانت متعورة وبتخر دم، وأنا مضربتهاش، والشهود قالوا إنها اللي عملت كده في نفسها، وأنا مش قاسي كده، وأترجى شيرين إنها تقول اللي حصل بيننا بالتفصيل".

وتابع: "أتمنى من شيرين أن تتحدث بنفسها عما جرى بيننا، والحمد لله إننا بقالنا شهور مبنتكلمش مع بعض، معدتهمش، ومبسوط لأن حياتي اتغيرت، ومفيش تواصل مع أي حد من طرفها وهي مرحلة وعدت، ولست سعيدا بالحديث عن الخلافات بيننا، ولكنني مجبر على ذلك، بسبب الإهانات التي تعرض لها أهلي وأصدقائي بسببها".