أسعار ومواصفات شانجان السفن 2025 .. الأرخص في السوق السعودي

تقدم شانجان الصينية مجموعة كبيرة ومتنوعة من سياراتها داخل السوق السعودي، ومنها النسخة السفن موديل 2025، والتي تنتمي إلى عائلة السيدان الاقتصادية.

القدرات الفنية للسيارة شانجان السفن موديل 2025

شانجان السفن موديل 2025

تستمد السيارة شانجان السفن موديل 2025 قوتها من سواعد محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، يستطيع أن يضخ قوة قدرها 105 حصانا و145 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء 5 غيار مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات.

تسارع السيارة شانجان السفن موديل 2025

تصل السيارة شانجان السفن موديل 2025 إلى سرعة قصوى تقدر بحوالي 170 كيلومتر في الساعة، بينما تتسارع من وضع السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة خلال فترة زمنية مدتها 12 ثانية، وبمعدل استهلاك للوقود يبلغ 17 كم/لتر.

شانجان السفن موديل 2025

تجهيزات السيارة شانجان السفن موديل 2025

تضم السيارة شانجان السفن موديل 2025 عدد 2 من الوسائد الهوائية للحماية، مكابح مانعة للانغلاق، نظام التوزيع الإلكتروني لقوى الكبح، نظام الثبات الالكتروني، خاصية التحكم في قوى الجر، مساعد صعود المرتفعات ، نظام تثبيت السرعة، كاميرا خلفية، حساسات ركن لسهولة عملية الاصطفاف، مرايات جانبية كهربائية.

شانجان السفن موديل 2025

زودت السيارة شانجان السفن موديل 2025 بتجهيزات اخرى منها، مكيف هواء، نظام صوتي ترفيهي مكون من 4 مكبرات، بالاضافة إلى بلوتوث، وشاشة تعمل باللمس تدعم التطبيقات الذكية، يبلغ قياسها 10.25 بوصة، إلى جانب عجلة قيادة متعددة الوظائف، زجاج كهربائي، قفل مركزي للأبواب، فتحة سقف كهربائية، مرايات جانبية مدعومة بإشارات ضوئية، مع مصابيح أمامية حادة المظهر واخرى نهارية.

أسعار السيارة شانجان السفن موديل 2025 في السوق السعودي

تأتي السيارة شانجان السفن موديل 2025 عبر فئتين من التجهيزات الأولى BASIC بسعر 44.850 ريال سعودي، والثانية FULL OPTION بسعر 47.035 ريال سعودي.