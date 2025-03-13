حسام حبيب يكشف مفاجآت حول ما جرى بينه وشيرين عبد الوهاب

خصّص برنامج العرافة المذاع عبر قناتي النهار والمحور، تقديم الإعلامية بسمة وهبة، حلقة خاصة مع الفنان حسام حبيب، وتحدث عن حياته الشخصية وأعماله وعلاقته بالفنانة شيرين عبد الوهاب.

ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:

حسام حبيب لشيرين عبدالوهاب: استحالة نرجع ولو قالت حقيقة اللي حصل هـ.نتحر

وجه الفنان حسام حبيب، رسالة مؤثرة إلى الفنانة شيرين عبد الوهاب، طالبها بالإفصاح عن حقيقة الخلافات التي نشبت بينهما، قائلا: "أنا إنسان مريض لو دافعت عن نفسي بندم، ولو اتكلمت عن حقي هندم ومش هقدر، ولو قلت الحقيقة هنتحر".

وأضاف حبيب،: "شيرين عبد الوهاب تضعني في مقوف لا أستطيع إطاقته أو تحمله، وأتمنى أن تتحدث شيرين عن كل شيء، وللأسف مش هي دي الإنسانة اللي حبتها".

وتابع: "لا يمكن أرجع لشيرين مرة أخرى، وأقسم بالله بحبها ومش هقول أد ايه، لكن هل لو رجعت لها مش هخاف منها؟! اللي يخاف من حد هيعرف يرتاح جنبه؟! أنا كنت بلمس شيرين وأنام، ولما كنت أقوم من الناس وملاقيهاش أجري زي العيال الصغيرة، وشيرين حرمتني من كل ذلك، ومش عاوزها ترجع، لكني عاوزها تتبسط وتنجح وأتمنى أشوفها في علاقة أحسن".



حسام حبيب يوجه رسالة مؤثرة لشيرين عبد الوهاب: فاض بي الكيل من ظلمك

وجه الفنان حسام حبيب، رسالة مؤثرة إلى الفنانة شيرين عبد الوهاب، طالبها بالإفصاح عن حقيقة الخلافات التي نشبت بينهما، قائلا: "أطلب منك حفاظًا على صورتك الحلوة في عينك، أنا فاض بيّ الكيل منك ومن ظلمك لي واستمراريتك في إيذائي".

وأضاف حبيب،: "في كل حفل بتقولي عني كلام، وكذلك في الغرف المغلقة، وأرجوكِ.. أعتبر كل كلامك غضب، وكلام بتفرجي به عما تشعرين به، ولكن الموضوع لم يعد تهريج أو هزل، فقد تعرضت للإيذاء وكذلك، كل من حولي".

وتابع: "أتمنى أن يصبح ما بيننا مرحلة تجاوزها الزمن، وكل واحد فينا يروح لحاله، وهقول كل حاجة يا شيرين حصلت بيننا بالأدلة، وأنا مش بهددك.. أنا عاوز المرحلة دي تعدي، وأرجوكِ إكراما للعشرة وكل حاجة حلوة اطلعي قولي الحقيقة".



حسام حبيب عن شيرين عبد الوهاب: الحمد لله إننا بقالنا شهور مبنتكلمش

قال الفنان حسام حبيب، إنّه يمتلك أدلة تدين الفنانة شيرين عبد الوهاب طليقته، فيما يتعلق بالخلافات بينهما، لكنه لا يفضل الإفصاح عنها لأنها "في منتهى القسوة".

وأضاف حبيب،: "شيرين كانت متعورة وبتخر دم، وأنا مضربتهاش، والشهود قالوا إنها اللي عملت كده في نفسها، وأنا مش قاسي كده، وأترجى شيرين إنها تقول اللي حصل بيننا بالتفصيل".

وتابع: "أتمنى من شيرين أن تتحدث بنفسها عما جرى بيننا، والحمد لله إننا بقالنا شهور مبنتكلمش مع بعض، معدتهمش، ومبسوط لأن حياتي اتغيرت، ومفيش تواصل مع أي حد من طرفها وهي مرحلة وعدت، ولست سعيدا بالحديث عن الخلافات بيننا، ولكنني مجبر على ذلك، بسبب الإهانات التي تعرض لها أهلي وأصدقائي بسببها".



حسام حبيب: شيرين حلقت شعر ابنتها.. ومش هقول أسرار عشان صورتها متتكسرش قدامي

تحدث الفنان حسام حبيب، عن آخر شجار بينه والفنانة شيرين عبد الوهاب، قائلا: "بنتها قالت لها إن صديقتي إلهام كلمتني وأرسلت لي فويس نوت".

وأضاف حبيب،: "إلهام صديقتي بعتت لي رسالة صوتية وسألتني لو كنت في الساحل أو القاهرة، فقلت لها إنني في القاهرة، وتحديدا بالاستديو، وعندما سمعت ابنة شيرين الرسالة أخبرت أمها، فنشب الخلاف بيننا".

وتابع: "إلهام صديقة مقربة لي منذ سنوات طويلة، وشيرين كلمتها وقالت لها ما لذ وطاب، وتكسير للاستديو، وسبتهم وطلعت برة، ولما رجعت تاني لقيت شعر من وراء الزجاج وكسرت الزجاج، ودخلت لقيت شيرين بتقص شعر ابنتها، وعاقبتها لأنها قالت لي كلام مينفعش تقوله، وإنها قالت لي أسرار، ومش عاوز أقول حاجة، لكني مستني شيرين هي اللي تقول عشان مش عاوز صورتها تتكسر قدامي".



هل كسرت الاستديو؟ حسام حبيب يكشف حقيقة ما جرى بينه وشيرين عبد الوهاب

كشف الفنان حسام حبيب، حقيقة أن تكون آخر مشكلة حدثت بينه وطليقته الفنانة شيرين عبد الوهاب، أسفر عنها تكسير الاستديو، وضرب ابنة شيرين وقص شعرها، قائلا: "العلاقة بيننا خلصانة من الأول، وأنا كنت بدفع تمن كل حاجة سواء كنت طرف فيها أم لا، وأنا لم أكن طرفا في أي مشكلة، ومعنديش مشكلة مع شيرين".

وأضاف حبيب،: "لما قالت إني عورتها كسرتني، قلت لم أضربها، وقالت إني ضربتها وحررت ضدي محضرا".

وتابع: "أنا مضربتهاش، وهي بقى تقول مين ضربها، وما حدث في النيابة أنها لم تتنازل عن المحضر، ولكن هناك ما يعرف بصحة الواقعة".

وعن الواقعة، قال: "شيرين قالت في المحضر الذي حررته ضدي، إنني ضربتها بعدما جاءت إليّ وطلبت فض الشراكة، لكن ما حدث أنها لم تأتِ، بل كانت مقيمة في نفس المكان الذي ادعت أنني ضربتها فيه، وكانت هذه الإقامة منذ أشهر، وبالتالي فإني أسأل عن الصفة التي جعلتها تقيم في هذا المكان، شيرين كانت زوجتي، وهناك مسؤولو الأمن والشهود وكاميرات المراقبة أثبتت ذلك، واتفقنا على التصالح، ولم أرضَ أن أتهمها، واتفقت ومحاميها عن عدم إعلان التصالح والتزمت بالاتفاق، لكن بعد ساعات قليلة تداولت الصحف خبرا مفاده أن شيرين تنازلت لي".