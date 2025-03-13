قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عمرو سلامة: عندي مشاكل مع صلاح أبو سيف.. وإسلام خيري يعلق: قلعت الكاب عشان أتصور معاه |القصة الكاملة
أحمد الشرع يستقبل وفدًا تركيًا رفيع المستوى في دمشق
فيفا يختار جريشة وبركة ضمن معسكر المحاضرين الدوليين
حسام حبيب يكشف مفاجآت حول ما جرى بينه وشيرين عبد الوهاب
رسميا الآن.. مفاجأة سارة في سعر الدولار اليوم بالبنوك
نائب رئيس الوزراء: الرئيس السيسي وجه بتقديم الرعاية لضحايا قطار القنطرة شرق
إجابة سؤال مدفع رمضان الحلقة 13 .. كم أغنية اشتغلت في الحلقة؟
مسلسل الكابتن.. أحمد عبد الوهاب وأكرم حسني يساعدان ابنة سوسن بدر في زواجها
وتقابل حبيب الحلقة 13.. أنوشكا تتهم ياسمين عبدالعزيز بالتنصت على أولادها
ضربه بماسورة حديدية.. القصة الكاملة لاعتداء شاب على شقيقه داخل مسجد بالمعصرة
علي جمعة: الاستيقاظ لصلاة الفجر يقي من الجلطات
ترامب: ويتكوف يخوض مناقشات جادة في روسيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حسام حبيب يكشف مفاجآت حول ما جرى بينه وشيرين عبد الوهاب

حسام حبيب
حسام حبيب
محمد القاضي

خصّص برنامج العرافة المذاع عبر قناتي النهار والمحور، تقديم الإعلامية بسمة وهبة، حلقة خاصة مع الفنان حسام حبيب، وتحدث عن حياته الشخصية وأعماله وعلاقته بالفنانة شيرين عبد الوهاب.

ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:

حسام حبيب لشيرين عبدالوهاب: استحالة نرجع ولو قالت حقيقة اللي حصل هـ.نتحر

وجه الفنان حسام حبيب، رسالة مؤثرة إلى الفنانة شيرين عبد الوهاب، طالبها بالإفصاح عن حقيقة الخلافات التي نشبت بينهما، قائلا: "أنا إنسان مريض لو دافعت عن نفسي بندم، ولو اتكلمت عن حقي هندم ومش هقدر، ولو قلت الحقيقة هنتحر".

وأضاف حبيب،: "شيرين عبد الوهاب تضعني في مقوف لا أستطيع إطاقته أو تحمله، وأتمنى أن تتحدث شيرين عن كل شيء، وللأسف مش هي دي الإنسانة اللي حبتها".

وتابع: "لا يمكن أرجع لشيرين مرة أخرى، وأقسم بالله بحبها ومش هقول أد ايه، لكن هل لو رجعت لها مش هخاف منها؟! اللي يخاف من حد هيعرف يرتاح جنبه؟! أنا كنت بلمس شيرين وأنام، ولما كنت أقوم من الناس وملاقيهاش أجري زي العيال الصغيرة، وشيرين حرمتني من كل ذلك، ومش عاوزها ترجع، لكني عاوزها تتبسط وتنجح وأتمنى أشوفها في علاقة أحسن".


حسام حبيب يوجه رسالة مؤثرة لشيرين عبد الوهاب: فاض بي الكيل من ظلمك

وجه الفنان حسام حبيب، رسالة مؤثرة إلى الفنانة شيرين عبد الوهاب، طالبها بالإفصاح عن حقيقة الخلافات التي نشبت بينهما، قائلا: "أطلب منك حفاظًا على صورتك الحلوة في عينك، أنا فاض بيّ الكيل منك ومن ظلمك لي واستمراريتك في إيذائي".

وأضاف حبيب،: "في كل حفل بتقولي عني كلام، وكذلك في الغرف المغلقة، وأرجوكِ.. أعتبر كل كلامك غضب، وكلام بتفرجي به عما تشعرين به، ولكن الموضوع لم يعد تهريج أو هزل، فقد تعرضت للإيذاء وكذلك، كل من حولي".

وتابع: "أتمنى أن يصبح ما بيننا مرحلة تجاوزها الزمن، وكل واحد فينا يروح لحاله، وهقول كل حاجة يا شيرين حصلت بيننا بالأدلة، وأنا مش بهددك.. أنا عاوز المرحلة دي تعدي، وأرجوكِ إكراما للعشرة وكل حاجة حلوة اطلعي قولي الحقيقة".


حسام حبيب عن شيرين عبد الوهاب: الحمد لله إننا بقالنا شهور مبنتكلمش

قال الفنان حسام حبيب، إنّه يمتلك أدلة تدين الفنانة شيرين عبد الوهاب طليقته، فيما يتعلق بالخلافات بينهما، لكنه لا يفضل الإفصاح عنها لأنها "في منتهى القسوة".

وأضاف حبيب،: "شيرين كانت متعورة وبتخر دم، وأنا مضربتهاش، والشهود قالوا إنها اللي عملت كده في نفسها، وأنا مش قاسي كده، وأترجى شيرين إنها تقول اللي حصل بيننا بالتفصيل".

وتابع: "أتمنى من شيرين أن تتحدث بنفسها عما جرى بيننا، والحمد لله إننا بقالنا شهور مبنتكلمش مع بعض، معدتهمش، ومبسوط لأن حياتي اتغيرت، ومفيش تواصل مع أي حد من طرفها وهي مرحلة وعدت، ولست سعيدا بالحديث عن الخلافات بيننا، ولكنني مجبر على ذلك، بسبب الإهانات التي تعرض لها أهلي وأصدقائي بسببها".


حسام حبيب: شيرين حلقت شعر ابنتها.. ومش هقول أسرار عشان صورتها متتكسرش قدامي

تحدث الفنان حسام حبيب، عن آخر شجار بينه والفنانة شيرين عبد الوهاب، قائلا: "بنتها قالت لها إن صديقتي إلهام كلمتني وأرسلت لي فويس نوت".

وأضاف حبيب،: "إلهام صديقتي بعتت لي رسالة صوتية وسألتني لو كنت في الساحل أو القاهرة، فقلت لها إنني في القاهرة، وتحديدا بالاستديو، وعندما سمعت ابنة شيرين الرسالة أخبرت أمها، فنشب الخلاف بيننا".

وتابع: "إلهام صديقة مقربة لي منذ سنوات طويلة، وشيرين كلمتها وقالت لها ما لذ وطاب، وتكسير للاستديو، وسبتهم وطلعت برة، ولما رجعت تاني لقيت شعر من وراء الزجاج وكسرت الزجاج، ودخلت لقيت شيرين بتقص شعر ابنتها، وعاقبتها لأنها قالت لي كلام مينفعش تقوله، وإنها قالت لي أسرار، ومش عاوز أقول حاجة، لكني مستني شيرين هي اللي تقول عشان مش عاوز صورتها تتكسر قدامي".


هل كسرت الاستديو؟ حسام حبيب يكشف حقيقة ما جرى بينه وشيرين عبد الوهاب

كشف الفنان حسام حبيب، حقيقة أن تكون آخر مشكلة حدثت بينه وطليقته الفنانة شيرين عبد الوهاب، أسفر عنها تكسير الاستديو، وضرب ابنة شيرين وقص شعرها، قائلا: "العلاقة بيننا خلصانة من الأول، وأنا كنت بدفع تمن كل حاجة سواء كنت طرف فيها أم لا، وأنا لم أكن طرفا في أي مشكلة، ومعنديش مشكلة مع شيرين".

وأضاف حبيب،: "لما قالت إني عورتها كسرتني، قلت لم أضربها، وقالت إني ضربتها وحررت ضدي محضرا".

وتابع: "أنا مضربتهاش، وهي بقى تقول مين ضربها، وما حدث في النيابة أنها لم تتنازل عن المحضر، ولكن هناك ما يعرف بصحة الواقعة".

وعن الواقعة، قال: "شيرين قالت في المحضر الذي حررته ضدي، إنني ضربتها بعدما جاءت إليّ وطلبت فض الشراكة، لكن ما حدث أنها لم تأتِ، بل كانت مقيمة في نفس المكان الذي ادعت أنني ضربتها فيه، وكانت هذه الإقامة منذ أشهر، وبالتالي فإني أسأل عن الصفة التي جعلتها تقيم في هذا المكان، شيرين كانت زوجتي، وهناك مسؤولو الأمن والشهود وكاميرات المراقبة أثبتت ذلك، واتفقنا على التصالح، ولم أرضَ أن أتهمها، واتفقت ومحاميها عن عدم إعلان التصالح والتزمت بالاتفاق، لكن بعد ساعات قليلة تداولت الصحف خبرا مفاده أن شيرين تنازلت لي".

شيرين شيرين عبد الوهاب حسام حبيب العرافة الفنان حسام حبيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موعد صرف الزيادات على بطاقات التموين.. 250 جنيه للبطاقة

موعد صرف الزيادات على بطاقات التموين.. 250 جنيه للبطاقة

المترو

تعاني من اضطراب.. القصة الكاملة لـ فتاة المترو بعد التجرد من ملابسها بمحطة جامعة القاهرة

هتصرف 125 أم 250 جنيهًا إضافية؟.. تفاصيل زيادة التموين رسميًا

هذه البطاقات تصرف 450 جنيهًا.. تفاصيل زيادة التموين رسميًا

مشاجرة مدينة الفردوس

السيارة اتهشمت| القصة الكاملة لمشاجرة مدينة الفردوس وتطورات الحادث في الجيزة

حادث قطار الإسماعيلية

مزلقان غير شرعي.. ننشر أسماء المصابين في حادث قطار الإسماعيلية

المجني عليه

سحلوني ودمروا مصدر رزقي.. سائق مشاجرة مدينة الفردوس يروي تفاصيل الحادث

الحرارة تتخطى 35 درجة.. موعد انتهاء الموجة الحارة في مصر

استعدوا للقادم.. موعد انتهاء الموجة الحارة في مصر

تقديم الساعة 60 دقيقة.. موعد تطبيق التوقيت الصيفى

تقديم الساعة 60 دقيقة.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2025

ترشيحاتنا

الجامع الأزهر

الجامع الأزهر يواصل استقبال رواده من مصر والعالم لأداء صلاتي العشاء والتراويح

حكم من يفطر متعمدا في نهار رمضان

حكم من يفطر متعمدا في نهار رمضان؟.. أمين الفتوى يجيب

الدكتور نظير عياد -مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية: الحوار الراقي هو الوسيلة المُثلى لمواجهة تحدِّيات الأمة

بالصور

عمرو سلامة: عندي مشاكل مع صلاح أبو سيف.. وإسلام خيري يعلق: قلعت الكاب عشان أتصور معاه |القصة الكاملة

عمرو سلامة وإسلام خيري
عمرو سلامة وإسلام خيري
عمرو سلامة وإسلام خيري

علامات تدل على فقدان العضلات بدل الدهون في الريجيم

علامات تدل على فقدان العضلات بدل الدهون في الريجيم
علامات تدل على فقدان العضلات بدل الدهون في الريجيم
علامات تدل على فقدان العضلات بدل الدهون في الريجيم

مسلسل حكيم باشا الحلقة 13.. مصطفى شعبان يتورط في قضية قتل

مسلسل حكيم باشا
مسلسل حكيم باشا
مسلسل حكيم باشا

اخواتي الحلقة 14.. جيهان الشماشرجي تخدع شقيقاتها.. وطلاق كندة علوش من حاتم صلاح

حاتم صلاح
حاتم صلاح
حاتم صلاح

فيديو

عمرو سلامة وإسلام خيري

عمرو سلامة: عندي مشاكل مع صلاح أبو سيف.. وإسلام خيري يعلق: قلعت الكاب عشان أتصور معاه |القصة الكاملة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

طرق استخراج الكارت الموحد بديل الفيزا وبطاقة التموين

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

إحساس بالحر .. اعرف حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة

مذيعة صدى البلد رنا عبد الرحمن

يعد ارتفاعه عالميا .. اعرف سعر الذهب اليوم وموقف الدولار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: ملكات غير حاكمة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة النصر تحدثنا

منى أحمد

منى أحمد تكتب: شمس الموسيقى العربية

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: نصر العاشر من رمضان .. عندما حطم الصائمون أسطورة جيش إسرائيل

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الْوَعْي الرَّقَمِيّ.. الْمَاهيّةُ وَاَلْأَهَمْيّةُ

المزيد