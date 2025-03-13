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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حسن شاكوش بيكرهني .. مصطفى عنبة: معنديش صراعات في الوسط الفني

مصطفى عنبه
مصطفى عنبه
محمد حليم قنديل

أكد الفنان مصطفى عنبه، عدم وجود صراعات له في الوسط الفني لأنه يقدم موسيقى مختلفة وينافس نفسه، قائلا: "معنديش صراعات في الوسط الفني وأنا بعمل مزيكا مختلفة وبنافس نفسي وبغير من نفسي وعايز ابقى أحسن من نفسي".

وأشار مصطفى عنبه، خلال حواره ببرنامج "أسرار"، مع الإعلامية أميرة بدر، المذاع على قناة النهار، إلى أنه لم يقدم حفلات ولا أغاني منذ فترة طويلة ولم يخرج أحد يقدم ما يقدمه، مضيفا: "محدش بيلعب في حتتي وأنا نمبر وان في المنطقة بتاعتي ومنطقتي بين الراب والمهرجانات اسمها تراب شعبي وأكتر اغنية عملتها وصلت لـ100 مليون مع أحمد سعد وعصام صاصا".

وأكد مصطفى عنبه، أن حسن شاكوك يكن له الكراهية قائلا: "في ناس بتكرهني زي حسن شاكوش وعمري ما حسيت أنى مضايق منه في عز نجاحه ومش بسلم عليه عشان كل ما أقابل حد يقولي شاكوش بيتكلم عليك وحش وهو مضايق من أغنية مش شايف فيكم حد وفاكر إني أقصده، وأيضا مسلم الناس بتقولي بيكرهك".

أسرار أميرة بدر الوسط الفني مصطفى عنبه

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