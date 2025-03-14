مصرع شخص سقط من مبنى شركة شهيرة في النزهة

لقي شخصا مصرعه إثر سقوطه من الطابق الثاني داخل شركة شهيرة بمنطقة النزهة، وتم نقل الجثة إلى المستشفى.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، اخطارا من قسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة، تضمن ورود بلاغًا يفيد بالعثور على جثة شخص أسفل شركة شهيرة بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين من تحريات أمن القاهرة العثور على جثة شخص يرتدي ملابسه بالكامل، وبه عدة كسور وكدمات متفرقة بجسده، وتم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

واستمع فريق من رجال المباحث في القاهرة لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.

وبإجراء التحريات تبين لأجهزة أمن القاهرة سقوطه من الطابق الثاني داخل شركة شهيرة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.