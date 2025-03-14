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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

مستقبل وطن يكرم 150 سيدة في الجيزة تقديرا لدورهن في المجتمع

مستقبل وطن
مستقبل وطن
عبد الرحمن سرحان

في إطار تعزيز دور المرأة المصرية كركيزة أساسية في بناء المجتمع، نظمت الدكتورة عبير أبو العلا، مساعد أمين التنظيم بأمانة الجيزة لحزب مستقبل وطن، احتفالية مميزة تحت عنوان "المرأة المصرية هي الانتماء"، وذلك في قرى محافظة الجيزة حيث شهدت الفعالية تكريم 150 سيدة من سيدات القرى، اللاتي يقمن بدورهن على أكمل وجه تجاه أسرهن ومجتمعهن، وسط أجواء مفعمة بالفرح والفخر وقد توجت الفعالية بفوز خمس سيدات بجوائز ذهبية تقديرا لجهودهن المتميزة .

مستقبل وطن يكرم 150 سيدة في الجيزة تقديرا لدورهن في المجتمع

وأعربت الدكتورة عبير أبو العلا عن فخرها بالمرأة المصرية، مؤكدة أن الاحتفالية جاءت لتكريم السيدات اللاتي يقدمن نموذجا مشرفا للتضحية والعطاء كما أكدت على أن دور المرأة لا يقتصر على الأسرة فقط، بل يمتد ليشمل بناء الوطن وتعزيز قيمه في نفوس الأبناء.

وأشارت إلى أن الاحتفالية جاءت  لتؤكد على الدور المحوري الذي تلعبه المرأة المصرية في تعزيز قيم الانتماء والوطنية لدى الأجيال الجديدة وتعزيز سبل انتماء الأبناء لوطنهم الأم، مصر وأظهرت السيدات تفاعلا كبيرا ، مما يعكس وعيهن العميق بأهمية هذا الدور في بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

احتفالية لحزب مستقبل وطن لتكريم سيدات بقرى محافظة الجيزة

واختتمت الفعالية بهتافات "تحيا مصر"، التي عبرت عن مشاعر الفخر والانتماء التي تجمع كل الحاضرين مؤكدين أن هذه الاحتفالية ليست مجرد تكريم، بل هي رسالة قوية تؤكد أن المرأة المصرية هي عماد المجتمع وسند الوطن في مسيرته نحو التقدم والازدهار.

وأشاد هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، بالتصريحات التي أدلى بها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على هامش اجتماع الحكومة الأسبوعي، والتي تناولت عدة ملفات هامة تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، مثل منظومة الكارت الموحد، وبرنامج "حياة كريمة"، ومخصصات برنامج "تكافل وكرامة" في الموازنة الجديدة.

وأكد ”عبد السميع“، في بيان اليوم الخميس، أن إعلان رئيس الوزراء عن إدماج خدمات التأمين الصحي وصرف المعاشات والمرتبات في منظومة الكارت الموحد يعكس حرص الدولة على تعزيز الحوكمة الرقمية وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الأساسية، مما يقلل من البيروقراطية ويضمن وصول الدعم والمستحقات المالية بطريقة أكثر كفاءة وأمانًا، فضلًا أنه يعزز من توجهات الدولة نحو التحول الرقمي، الذي يعد من ركائز رؤية مصر 2030.

وفيما يتعلق بإطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" خلال العام المالي القادم، أشار "عبد السميع" إلى أن هذه المبادرة تمثل نقلة نوعية في تحسين مستوى معيشة المواطنين في الريف المصري، لا سيما في المحافظات الحدودية مثل البحر الأحمر، موضحًا أن استكمال تنفيذ المبادرة سيسهم في تحسين الخدمات الصحية والتعليمية والبنية التحتية، مما يعزز من فرص التنمية الاقتصادية والاجتماعية في القرى المستهدفة.
 

مستقبل وطن المرأة المصرية حزب مستقبل وطن الانتماء أمين التنظيم بأمانة الجيزة

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