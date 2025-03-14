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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

طلاب تكنولوجيا الملابس بجامعة حلوان الدولية يبدعون في مشروعات التخرج

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات
حسام الفقي

في إطار اهتمام الدولة المصرية بتطوير منظومة التعليم التكنولوجي، تواصل جامعة حلوان التكنولوجية الدولية تقديم نماذج رائدة لمشروعات التخرج التي تعكس تميز طلابها وقدرتهم على تحويل الأفكار إلى منتجات واقعية. ويأتي مشروع تكنولوجيا الملابس الجاهزة كأحد النماذج البارزة التي تجسد مخرجات التعليم التطبيقي وربطه باحتياجات سوق العمل.

مشروعات فردية متكاملة اعتمدت على مراحل تصميم وتنفيذ شاملة

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حيث قدم طلاب البرنامج مشروعات فردية متكاملة اعتمدت على مراحل تصميم وتنفيذ شاملة، بدءًا من اختيار الموديل، مرورًا بتحديد الخامات، وصولًا إلى التنفيذ النهائي بدقة وحرفية عالية.

وقد جاءت المشروعات، التي قدمها الطلاب، لتبرز مهاراتهم في تصميم الأزياء وتنفيذها وفق المعايير المهنية، حيث شملت خمس مراحل رئيسية: اختيار موديل الفستان، تحديد نوع القماش المناسب، شراء الخامات، قص القماش وفق المقاسات الدقيقة، وأخيرًا تنفيذ التصميم باستخدام ماكينات الخياطة المتخصصة. وتميزت الأعمال المقدمة بتنوع التصاميم ودقة التنفيذ، ما يعكس جودة التدريب العملي الذي يتلقاه الطلاب في الجامعة.

ومن جانبه، أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان التكنولوجية الدولية، أن مشروعات التخرج في البرامج التكنولوجية تعكس رؤية الدولة في إعداد كوادر قادرة على المنافسة في سوق العمل، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى إلى تحقيق التكامل بين الدراسة الأكاديمية والتطبيق العملي، وهو ما يظهر جليًا في مشروعات طلاب تكنولوجيا الملابس الجاهزة التي تم تنفيذها وفق أحدث المعايير.

وأضاف أن الجامعة تضع على عاتقها مسؤولية تأهيل طلابها ليكونوا روادًا في مجالاتهم، بما يسهم في دعم الصناعة الوطنية وتقديم حلول مبتكرة تلبي احتياجات السوق.

وقد أوضح الدكتور أحمد البنداري، المشرف الأكاديمي على جامعة حلوان التكنولوجية الدولية، أن مشروعات الطلاب تعكس مستوى التدريب المتميز الذي توفره الجامعة، حيث تم إعدادهم وفق خطط دراسية متطورة تعتمد على التطبيق العملي والتدريب المستمر. وأشاد بقدرة الطلاب على تنفيذ المشروعات بجودة عالية، مؤكدًا أن الجامعة تعمل على توفير بيئة تعليمية متكاملة تتيح للطلاب تطبيق ما تعلموه بشكل عملي، مما يؤهلهم لدخول سوق العمل بثقة وكفاءة.

وضمت قائمة الطلاب المشاركين في المشروعات كلًا من: عبدالرحمن أحمد رمزي، أحمد جمال بخيت، محمود محمد محمود، عمار عبدالله، مها جمال، رودينا وائل، سلمى عطية، دنيا أحمد، ومحمد رفعت، والذين قدموا مشروعات فردية متميزة تعكس إبداعهم وقدرتهم على تنفيذ التصميمات باحترافية.


 

جامعة حلوان التعليم التكنولوجي جامعة حلوان التكنولوجية الدولية

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