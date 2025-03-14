لنا عودة.. النبريصي يعلق على اختياره رجل مباراة الإسماعيلي وطلائع الجيش

أهدى خالد النبريصي مهاجم الإسماعيلي الانتصار على طلائع الجيش، للجماهير التي حرصت على مؤازرة الفريق من ستاد جهاز الرياضة العسكري.

تصريحات النبريصي

وفاز الدراويش على طلائع الجيش في اللحظات الأخيرة بهدف عن طريق خالد النبريصي الذي حصد لقب رجل المباراة.

وقال النبريصي في تصريحات للمركز الإعلامي: "انتصار غالً أهُديه لجماهيرنا العظيمة التي زحفت بالآلاف لمؤازرتنا بملعب المباراة".

وواصل تصريحاته للمركز الإعلامي: "الإسماعيلي فريق كبير يستحق من الجميع تقديم أفضل ما لديه لإسعاد جماهيره الكبيرة".

وأتم تصريحاته: "ستكون لنا عودة لأن الإسماعيلي دائما مكانته بين الكبار".