ريهام حجاج: مسلسل أثينا مجازفة محسوبة ويناقش قضايا مهمة وجريئة

قالت الفنانة ريهام حجاج، إن مسلسل أثينا كان مجازفة محسوبة، موضحة أن قصة مسلسل أثينا ليست مأخوذة من قصة حقيقية لكنها مستوحاة من واقع مؤلم.

وأضافت ريهام حجاج لـ صدى البلد: "الحمد لله ربنا وفقنا.. المسلسل يتناول مأساة الأطفال وانتحارهم بسبب ألعاب لها علاقة بالدراك ويب وشباب انتحروا بسبب للتنمر وضغط مواقع التواصل، الموضوع يدور حول دائرة واحدة تتمثل في الضغوط النفسية الكبيرة بسبب الدارك ويب والذكاء الاصطناعي والسوشيال ميديا التي تؤدي إلي حوادث انتحار.

واستطردت ريهام حجاج: "قدمت دور نادين، صحفية استقصائية تواجه شبكة فساد معقدة، في رحلة تكشف الوجه المظلم للتكنولوجيا وتأثيرها على الأجيال الجديدة، وصعوبة والمخاطر التي يتعرض لها الصحفي الميداني من أجل نقل الحقيقة.

وحذرت ريهام حجاج من تأثير الانترنت على الأجيال الجديدة السوشيال ميديا يتربي أولادك قبلك لازم دائما يكون في إشراف من الأهالي علي أولادهم.



واختتمت ريهام حجاج: "سعيدة بنجاح المسلسل وردود الأفعال وسعيدة بالعمل مع كل فريق العمل لأنهم مبدعون.

مسلسل "أثينا" بطولة: ريهام حجاج، سوسن بدر، أحمد مجدي، محمود قابيل، سلوى محمد علي، نبيل عيسى، ودونا إمام ، جنا الاشقر ، جايدا منصور ، علي السبع ، شريف حافظ و عدد كبير من النجوم

المسلسل من تأليف محمد ناير، وإخراج يحيى إسماعيل.