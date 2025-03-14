قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصرع وإصابة5 أشخاص في تصادم ميكروباص وموتوسيكل بمدينة بدر
ألفت إمام لـ صدي البلد: مسلسل كامل العدد 3 يناقش مشكلات الجيل الحالي
باحث سياسي: نتنياهو في حالة تخبط ويسعى للحفاظ على ائتلافه الحكومي
مقترح ويتكوف.. خطة أمريكية يحملها مبعوث ترامب إلى إسرائيل وحماس
خطفت الأنظار بظهورها مع أحمد سعد.. 10 صور ومعلومات عن أنتيجوني المغنية
ليلة رمضانية تطوي الخلاف.. مرتضى منصور وأحمد شوبير يتصالحان| تفاصيل ما حدث
موعد زيادة الإيجار القديم للسكني بعد تطبيقها على التجاري
تحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.. ارتفاع مؤقت
انتداب المعمل الجنائي لبيان وجود شبهة جنائية من عدمه في حريق المعامل المركزية بالصحة
وزيرا التضامن والتعليم يتفقدان برنامج التغذية المدرسية لبنك الطعام | صور
روشتة لإفطار صحي ومناسب لمريض السكر في رمضان
لتنمية الثروة الحيوانية.. إصدار تراخيص لإقامة مشروعات ومزارع
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بورش تدرس إنتاج سيارة SUV جديدة تعمل بالبنزين

بورش ماكان
بورش ماكان
عزة عاطف

حققت بورش ماكان نجاحًا تجاريًا هائلًا منذ إطلاقها عام 2014، حيث تم بيع أكثر من 800 ألف وحدة. 

لكن هذا النجاح لم يمنع الشركة من اتخاذ قرار حاسم وهو إيقاف إنتاج الجيل الأول من الطراز عالميًا بحلول عام 2026، ليصبح نموذجًا كهربائيًا بالكامل.

لماذا تتحول ماكان إلى الكهرباء؟

منذ البداية، خططت بورش لجعل ماكان الجديدة كهربائية بالكامل، متماشيةً مع الاتجاه العالمي نحو السيارات الصديقة للبيئة. 

وبدأ التنفيذ بالفعل، حيث تم سحب الطراز الحالي من الأسواق الأوروبية بسبب لوائح الأمن السيبراني الجديدة. 

وأكدت بورش رسميًا أن ماكان لن تعود أبدًا بمحركات الاحتراق الداخلي، لتنضم إلى سيارات بورشه الكهربائية القادمة.

ماذا عن محركات البنزين والهجينة؟

رغم أن المدير المالي لوتز ميشكي لم يستبعد سابقًا تقديم نسخ هجينة من سيارات كان يُفترض أن تكون كهربائية بالكامل، أكدت بورش اليوم أن ماكان ستظل كهربائية بالكامل ولن تعود أبدًا بنسخة تعمل بالبنزين.

سيارة دفع رباعي جديدة بمحرك احتراق داخلي؟

رغم القرار القاطع بشأن ماكان، تفكر بورش في إطلاق سيارة SUV جديدة بمحركات احتراق داخلي وهجينة. 

هذا الطراز المحتمل، المتوقع إطلاقه قبل عام 2030، سيكون تصميمه مختلفًا تمامًا عن ماكان، لكنه سيحمل روح بورش المميزة. 

ومن المحتمل أن يعتمد على منصة الاحتراق الممتازة (PPC)، التي تُستخدم في سيارة أودي Q5 الجديدة.

مستقبل سيارات الدفع الرباعي في بورشه

بالإضافة إلى ماكان الكهربائية، تعمل بورش على سيارة كايين كهربائية بالكامل ستُطرح في المستقبل القريب، إلى جانب طراز كهربائي جديد بثلاثة صفوف من المقاعد، مما يعكس التزام الشركة بتوسيع خياراتها الكهربائية.

قرار بورش بالتخلي عن محركات الاحتراق في ماكان يعكس توجهها نحو مستقبل كهربائي، رغم وجود خطط محتملة لسيارة SUV جديدة بمحرك بنزين. 

سيارات السيارات الكهربائية بورش ماكان سيارات بورش سيارة بورش الكهربائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دعم التموين الجديدة

48 ساعة وتنتهي زيادة التموين الجديدة.. من يستحق 250 جنيها على البطاقة؟

تقديم الساعة 60 دقيقة رسميًا.. موعد التوقيت الصيفي في مصر 2025

تقديم الساعة 60 دقيقة رسميًا.. موعد التوقيت الصيفي في مصر 2025

عودة التوقيت الصيفي 2025

قدم الساعة 60 دقيقة.. لماذا لجأت الحكومة للتوقيت الصيفي؟

الأهلي

حالة غضب بين لاعبي الأهلي بسبب الانسحاب من مباراة القمة

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي والأوراق المطلوبة

رابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي .. والأوراق المطلوبة

القيعي

الأهلي لم ينسحب.. عدلي القيعي يكشف مفاجأة بشأن مباراة القمة

اندلاع حريق هائل في مبنى المعامل المركزية بوسط البلد

اندلاع حريق هائل في مبنى المعامل المركزية بوسط البلد

الأهلي والزمالك

موعد اعلان العقوبات على الأهلي بعد الانسحاب من القمة أمام الزمالك

ترشيحاتنا

زوجة كريم فهمي

زوجة كريم فهمي تستعرض أناقتها بإطلالة رمضانية مميزة

عضة الكلب

غير اللقاح.. ماذا تفعل بعد عضة الكلب؟

سحور اليوم الـ 14 من رمضان

متكامل ومشبع.. قائمة سحور اليوم الـ 14 من رمضان

بالصور

خطفت الأنظار بظهورها مع أحمد سعد.. 10 صور ومعلومات عن أنتيجوني المغنية

أنتيجوني
أنتيجوني
أنتيجوني

فطارك عندنا.. لازانيا بالخضروات مع البطاطس الحارة

لازانيا
لازانيا
لازانيا

منافسة BMW جران كوبيه.. سيارة مرسيدس CLA موديل 2026 الكهربائية الجديدة

مرسيدس CLA
مرسيدس CLA
مرسيدس CLA

ماذا يحدث لجسمك عند تناول المخلل على فطار رمضان

مخلل
مخلل
مخلل

فيديو

غادة ابراهيم

ممكن أمثل بالحجاب ووشي راس مالي.. تصريحات غادة إبراهيم في أوضة ضلمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: الهدنة الروسية الأوكرانية: هل تُمهد لتسوية شاملة أم تعيد ترتيب الأوراق؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: اتفاق الشرع "قسد".. وماذا بعد؟!

د. محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: أخطاء الذكاء الإصطناعي في آيات القرآن الكريم: "الأسباب والتحديات"

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: ملكات غير حاكمة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة النصر تحدثنا

المزيد