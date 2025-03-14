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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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أدخل السرور في كل بيت ويتمنى ينتج لشيرين … أسرار محسن جابر

محسن جابر
محسن جابر
كريم ناصر

أكد المنتج محسن جابر، أن الفنان عمرو مصطفى بالنسبة له بمثابة ابن، وذكر موقفا بينهما ليلة رأس السنة قائلا: "عمرو كلمي في ليلة رأس السنة وقالي بابا أنا حلمت بيك امبارح قلت له خير ولا شر قالي أنا في الحلم كنت حزين وأنت أخذتني بالحضن وعشان كده طلبتك واعتذر لك".

https://m.youtube.com/shorts/Tm3Ntux8L8Q

وأضاف محسن جابر، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية أسما إبراهيم، المذاع على قناة القاهرة والناس، أن عمرو مصطفى قال له أنا طلبتك وببوس على رأسك وانزل لك بوست في أي حتهدة واعتذر لك، متابعا: "أنا قلت لعمرو مش محتاج من ابني يعمل كده واعتذر وأنا من جوايا صافي له وأنا حاسس أن ليا فيه".

وعن التواصل بينهما خلال أزمة عمرو مصطفى الصحية رد قائلا: "أنا من أول الناس اللى طلبته والمرض ملوش كبير وربنا يشفيه ويعافيه ويخليه لأولاده، وأنا لما بتخانق مع فنان وبندخل محاكم هي قرصة ودن لكن عمري ما نفذت أحكام لكن بعرفه أني على حق فقط".

https://m.youtube.com/shorts/Tm3Ntux8L8Q

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