عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن، البيان المشترك للصين وروسيا وإيران، أكد أن الدبلوماسية والحوار هما الخياران الوحيدان لحل ملف إيران النووي.

وأضاف البيان أن بكين وموسكو ترحبان بتأكيد طهران سلمية برنامجها النووي، وأنه يجب الامتناع عن تقويض النشاط الفني المحايد لوكالة الطاقة الذرية.



وأكدوا على ضرورة إلغاء العقوبات الأحادية غير القانونية، وعلى أهمية احترام معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، والاحترام الكامل لحق طهران بالاستخدام السلمي للطاقة النووية، وعلى الأطراف المعنية الامتناع عن فرض العقوبات والتهديد باستخدام القوة.



