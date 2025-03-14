الموهبة الصوتية أولًا.. الشروط الكاملة لمسابقة منشد الثقافة.. فيديو

كشفت رضوى هاشم، المستشار الإعلامي لوزارة الثقافة، عن تفاصيل مسابقة "منشد الثقافة" التي تهدف إلى اكتشاف ودعم المواهب الشابة في فن الإنشاد الديني، مشيرة إلى أن المسابقة تعد الأولى من نوعها بهذا الشكل، وقد لاقت تفاعلًا واسعًا منذ الإعلان عنها عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث حظيت باهتمام كبير من الجمهور خلال 48 ساعة فقط من إطلاقها.

وخلال مداخلة هاتفية مع أحمد دياب ونهاد سمير في برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، أوضحت هاشم أن الوزارة لن تكتفي فقط بإشراك الفائزين في الاحتفالات الدينية، بل سيتم تبني مواهبهم بشكل موسع، حيث سيحصلون على فرصة للظهور على مسارح دار الأوبرا المصرية ضمن مركز تنمية المواهب، كما سيتم إنتاج أعمال إنشادية خاصة بهم بالتعاون مع مدرسة الإنشاد الديني، برئاسة الشيخ محمود التهامي، مما يمنحهم منصة احترافية لصقل مواهبهم وتعزيز حضورهم الفني.

وعن شروط المشاركة، أكدت أن الموهبة الصوتية الحقيقية هي المعيار الأساسي، إلى جانب القدرة على الأداء المتميز في مجال الإنشاد الديني.

وتابعت: اللجنة المنظمة تضم خبراء ومتخصصين سيعملون على تقييم المتسابقين بدقة لضمان اختيار الأفضل، مشيرة إلى أن المشاركات التي وصلت حتى الآن تبرز مواهب متميزة من مختلف المحافظات، بما في ذلك أطفال وشباب يمتلكون قدرات إبداعية واعدة.

وأضافت رضوى هاشم أن عملية التقديم للمسابقة لا تزال مفتوحة، حيث يمكن للراغبين في المشاركة إرسال مقطع فيديو لمدة دقيقتين يعرضون فيه موهبتهم، على أن يتم رفع الفيديو عبر رسائل صفحات وزارة الثقافة على مواقع التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" و"تويتر".

وأوضحت أن جميع التفاصيل الخاصة بشروط المشاركة وآليات التقديم متاحة ضمن البيان الرسمي المنشور عبر منصات الوزارة، مؤكدة أن هذه المسابقة تمثل خطوة مهمة في دعم المواهب الشابة وإتاحة الفرصة لهم للانطلاق نحو مستقبل فني واعد.