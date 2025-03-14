حريق ضخم بمنطقة وسط البلد فجر اليوم | إيه الحكاية؟

حالة من الرعب انتابت عدد كبير من المواطنين في ساعات متأخرة من ليلة أمس وقبل فجر اليوم الجمعة بمنطقة وسط البلد بمحافظة القاهرة وذلك بعد اشتعال حريق بعدد من الأكشاك الخشبية الغير تابعة لوزارة الصحة والسكان، والمتواجدة خلف المبنى الإدارى لإدارة التراخيص الطبية بوسط البلد.

إخماد النيران

تمكن رجال الحماية المدنية من إخماد النيران، وذلك قبل امتدادها داخل مبنى المعامل المركزية والأجهزة الطبية الخاصة بالمعامل المركزية، وتواجدت سيارات الإطفاء بموقع الحريق وأجرت عمليات التبريد للمباني لمنع تجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

وبذل رجال الحماية المدنية جهودًا مضنية في إخماد النيران وذلك باستخدام سلالم إطفاء هيدروليكية للسيطرة على النيران وتتبع الأدخنة التى تصاعدت جراء حريق مبنى المعامل المركزية لوزارة الصحة بوسط البلد.

الإشراف على عمليات الإطفاء

عند وقوع الحريق، انتقل مدير أمن القاهرة وعدد من قيادات المديرية لموقع الحريق للإشراف على عمليات الإطفاء، كما كلف مدير الأمن فريق من المباحث لكشف الملابسات الخاصة لحريق المبنى.

وأشارت المعاينة الأولية لحريق مبني المعامل المركزية لوزارة الصحة بمنطقة وسط البلد إلى ترجيح تسبب ماس كهربائي داخل المبني في حدوث الحريق واشتعال النيران، كما سيقوم رجال المعمل الجنائي بالمعاينة الدقيقة لموقع الحريق لتحديد الأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث وكشف الخسائر الناجمة عن الحريق.

وفي إطار خطة عمل النيابة المختصة، تم استدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم في واقعة حريق المعامل المركزية، كما أمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة، للتعرف على أسباب الحريق وكشف كافة التفاصيل محل الواقعة.

المتابعة اللحظية من وزارة الصحية

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، يتابع بشكل لحظي تداعيات الحريق الذي انتقل إلى المقر الإداري للتراخيص الطبية وغرفة إدارة ملحقة بمبنى المعامل المركزية، كما أكدت الوزارة أن رجال الحماية المدنية تمكنوا من إخماد الحريق قبل امتداده إلى مبنى المعامل المركزية والأجهزة الطبية.

أكد دكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، أيضًا على عدم تعرض المعامل المركزية لوزارة الصحة للحريق وأن كافة الأجهزة الطبية الخاصة بالمعامل المركزية آمنة ولم تتعرض لضرر بسبب الحريق، كما قرر تشكيل لجنة هندسية للتعرف على مدى تأثر العقار من الحريق.