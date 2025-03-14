يعد استخراج جواز سفر 2025 خطوة أساسية للراغبين في السفر خارج البلاد، سواء لأغراض السياحة، العمل، أو الدراسة.

وتختلف إجراءات استخراج الجواز بين العادي والمستعجل من حيث المدة والتكاليف، في هذا التقرير، نستعرض بالتفصيل خطوات استخراج جواز السفر العادي والمستعجل، مع توضيح الأوراق المطلوبة، الرسوم، والفرق بين النوعين.

عادي ومستعجل.. رسوم وخطوات استخراج جواز سفر 2025

كيف تستخرج جواز سفر 2025 عادي؟

للحصول على جواز سفر عادي، يجب اتباع الخطوات التالية:

التوجه إلى أقرب مكتب لمصلحة الجوازات والهجرة التابع لمنطقة محل الإقامة. تقديم بطاقة الرقم القومي بشرط أن تكون سارية المفعول. تقديم عدد 4 صور شخصية حديثة ذات خلفية بيضاء، بمقاس 4×6. إذا لم يكن المؤهل الدراسي مدونًا في بطاقة الرقم القومي، يجب تقديم شهادة المؤهل الدراسي الأصلية. الأطفال الذين لم يتجاوزوا 15 عامًا يجب عليهم تقديم شهادة ميلاد مميكنة. تقديم مستند التجنيد للذكور، سواء كان إعفاء نهائيًا، تأجيلًا، أو شهادة إنهاء الخدمة العسكرية. دفع الرسوم المطلوبة لاستخراج جواز السفر العادي، والتي تبلغ حاليًا 1150 جنيهًا. بعد استكمال الأوراق ودفع الرسوم، يتم استلام الجواز خلال 7 إلى 10 أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.

إجراءات استخراج جواز سفر مستعجل 2025

إذا كنت بحاجة إلى استخراج جواز سفر مستعجل خلال وقت قصير، فيمكنك ذلك عبر الخطوات التالية:

التوجه إلى فرع مصلحة الجوازات التابع لمحل الإقامة، مع التأكد من تقديم جميع المستندات المطلوبة. تقديم بطاقة الرقم القومي سارية المفعول. إرفاق صور شخصية مطابقة للمواصفات الرسمية المطلوبة. تقديم شهادة المؤهل الدراسي أو شهادة الميلاد للأطفال الأقل من 15 عامًا. تقديم مستند يثبت الموقف من التجنيد بالنسبة للذكور. دفع الرسوم المطلوبة، والتي تبلغ 1675 جنيهًا مصريًا لاستخراج جواز السفر المستعجل. يتم استلام الجواز في نفس اليوم، ويمكنك استلامه مباشرة من مكتب الجوازات أو عبر البريد مقابل رسوم إضافية.

الفرق بين جواز السفر العادي والمستعجل

هناك عدة فروق بين الجواز العادي والجواز المستعجل، وهي:

المدة الزمنية: الجواز العادي يستغرق من 7 إلى 10 أيام عمل، بينما الجواز المستعجل يتم استخراجه خلال 24 إلى 48 ساعة.

التكلفة: استخراج الجواز العادي يتطلب رسومًا أقل، حيث تبلغ 1150 جنيهًا، بينما الجواز المستعجل تكلفته 1675 جنيهًا.

السرعة في الاستلام: الجواز المستعجل متاح بشكل أسرع، لكنه يتطلب دفع رسوم أعلى مقارنة بالجواز العادي.

عادي ومستعجل.. رسوم وخطوات استخراج جواز سفر 2025

مدة صلاحية جواز السفر

جواز السفر صالح لمدة 7 سنوات من تاريخ إصداره، وبعد انتهاء هذه المدة، يجب على صاحبه التقديم لاستخراج جواز جديد بنفس الخطوات والإجراءات المطلوبة للجواز الجديد.

الأوراق المطلوبة لإصدار جواز سفر جديد 2025

لإتمام إجراءات استخراج جواز السفر، يجب تقديم المستندات التالية:

بطاقة الرقم القومي سارية المفعول، أما لمن هم دون 16 عامًا، فيُكتفى بشهادة ميلاد مميكنة.

عدد 3 صور شخصية حديثة ذات خلفية بيضاء، بمقاس 4×6.

مستند التجنيد بالنسبة للذكور، سواء شهادة الإعفاء، التأجيل، أو إنهاء الخدمة العسكرية.

إثبات المؤهل الدراسي في حالة عدم ثبوته في بطاقة الرقم القومي.

شهادة قيد دراسي معتمدة للطلبة والطالبات.

جواز السفر القديم، في حالة التجديد.

مستند يثبت الحالة الاجتماعية للإناث، مثل قسيمة الزواج أو الطلاق.

تكلفة استخراج جواز سفر 2025

وضعت إدارة الجوازات والهجرة والجنسية الأسعار التالية لإصدار جواز السفر في 2025:

جواز سفر عادي 1150 جنيهًا، يتم استلامه خلال 3 أيام من التقديم.

جواز سفر مستعجل في نفس اليوم 1675 جنيها، يتم استلامه في نفس اليوم.

جواز سفر مستعجل في اليوم التالي 1300 جنيه، يتم استلامه خلال يومي عمل.

قانون الجوازات الجديد 2025

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي القانون رقم 16 لسنة 2025، الذي يتضمن تعديلات على القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر، وذلك لتعديل بعض الأحكام المتعلقة بشكل وصلاحية الجوازات.

المادة الأولى من القانون الجديد تنص على تحديد قيمة الرسم لاستخراج جواز السفر بما لا يتجاوز 1000 جنيه، بالإضافة إلى الرسوم الأخرى المقررة بموجب قوانين أخرى.

قرار وزير الداخلية رقم 470 لسنة 2025

حدد هذا القرار رسم استخراج جواز السفر بنحو 450 جنيهًا، مع زيادة الرسوم في حال طلب استخراج جواز سفر بدل فاقد أو تالف، بالإضافة إلى الرسوم الأخرى المقررة قانونًا.