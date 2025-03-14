حصاد الزراعة.. تعزيز الاستثمار الزراعي الصيني في مصر

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، "الانفوجراف الاسبوعي" في نسخته رقم ٢٣٨ حول الحصاد الاسبوعي لأهم أنشطة الوزارة، خلال الاسبوع الماضي في الفترة من ٧ وحتى ١٣ مارس الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الاعلامي للوزارة، كما أصدر المركز ايضا ملخصا بالفيديو، حول انشطة الوزارة خلال نفس الفترة.

وأشار الانفوجراف إلى مشاركة علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في الاحتفالية السنوية لجمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية "هيا"، حيث أكد على أهمية الدور الذي تقوم به الجمعية، باعتبارها منصة وطنية مصرية رائدة في مجال تنمية وتطوير الصادرات البستانية من أجل تعزيز القدرة التنافسية للصادرات الزراعية المصرية وإنفاذها للأسواق الخارجية مما يرفع من مساهمات قطاع الزراعة في دعم الاقتصاد المصري.



وخلال هذا الأسبوع التقي علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، ووفد من رجال الأعمال الصينيين، ومؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين، لبحث سبل تعزيز الاستثمار الزراعي في مصر.



وعقد الدكتور سعد موسي المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة، نيابة عن علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اجتماعا عبر الفيديو كونفرانس مع وزير الزراعة السنغالي وبعض الشركات المصرية العاملة في مجال صناعة وإنتاج الأسمدة والمعدات الزراعية لبحث امكانية قيام الشركات المصرية بتصدير بعض مستلزمات الإنتاج، كما استعرضت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا أبرزت من خلاله جهود وأنشطة عدد من معاهد مركز البحوث الزراعية، من بينها: بحوث الإنتاج الحيواني، معهد بحوث الصحة الحيوانية، معهد بحوث القطن، المركز الإقليمي للأغذية والأعلاف، والمعمل المركزي للمبيدات، ومعهد بحوث الهندسة الوراثية، ومعهد بحوث الأراضي والمياه والبيئة، ومعهد بحوث أمراض النباتات، فضلا عن جهود المركز وما تم تنفيذه من ندوات ارشادية، وزيارات ميدانية، والنشر العلمي.



فيما قام وفد برئاسة الدكتور ماهر المغربي وكيل مركز البحوث الزراعية للانتاج والدكتور فتح الله حسن رئيس قطاع الانتاج بزيارة تفقدية لمحطة بحوث سخا بكفر الشيخ لمتابعة عمليات التطوير بالمحطة، كما شارك المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية في ورشة عمل عن صحة الأحياء المائية في فرنسا بمقر منظمة الصحة العالمية بباريس

بينما أطلقت الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي برئاسة الدكتورة أمل إسماعيل، برنامج إرشادي شامل حول البصمة الكربونية بالتعاون مع الجهات المعنية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة، كما أعلنت أيضا أنه تم بالتعاون مع الجهات المختلفة تنفيذ 36 حقل إرشادي بمساحة 36 فدان وتم تقديم التقاوي مجانا للمزارعين كخدمة ارشادية بمحافظة المنوفية، كما تم تنفيذ 86 حقل إرشادي بمحافظة القليوبية، كما تم تنفيذ 14 حقل إرشادي بالدقهلية، كما افتتح الدكتور أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات حلقة عمل إقليمية في مجال تشغيل وصيانة آلات مكافحة الجراد الصحراوي.



فيما أعلن الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي عن قرب انتهاء أعمال تطوير المتحف الزراعي استعدادا إلى استقبال معرض زهور الربيع في الثانى عشر من ابريل المقبل، كذلك تم انتخاب ممثل الحجر الزراعى المصرى رئيسا لاجتماعات مجلس الصحة النباتية الأفريقي التابع للاتحاد الأفريقي وذلك خلال أعمال الاجتماعات التحضيرية التي تجرى بالعاصمة التوجولية لومى.



كما نفذت مديريات الطب البيطري بمختلف المحافظات سلسلة مكثفة من الندوات الإرشادية خلال شهر فبراير 2025، حيث تم تنفيذ 7279 ندوة إرشادية لتعزيز الصحة الحيوانية والوعي البيطري، كذلك تواصل الهيئة، جهودها في تقديم الرعاية البيطرية المجانية لدعم صغار المربين والارتقاء بصحة الثروة الحيوانية في المناطق الأكثر احتياجًا، حيث تم تنفيذ 459 قافلة علاجية مجانية في 350 قرية خلال شهري يناير وفبراير.



بينما شارك المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، في وبينار حول سلامة الغذاء، والذي نظمته منظمة الأغذية والزراعة، كما بلغ إجمالي عدد العينات التي استلمها المعمل خلال هذا الأسبوع حوالي ٦٢٠٠ عينة.



يذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الإعلامي للوزارة، يصدران الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة.