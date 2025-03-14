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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موعد مباراة الزمالك وسموحة في كأس مصر

الزمالك
الزمالك
ياسمين تيسير

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة سموحة في اطار منافسات ربع نهائي كأس مصر .

وكانت انتهت مباراة الأهلي والزمالك مساء الثلاثاء الماضي بانسحاب الأهلي من خوض اللقاء الذي كان من المقرر أن يجمع بينهما ضمن منافسات الدوري المصري.


ولم تُلعب مباراة الزمالك أمام الأهلي بعد انسحاب الأخير من اللقاء بسبب عدم استقدام حكام أجانب لإدارة المباراة.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام سموحة في كأس مصر

 

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك وسموحة، في كأس مصر  غدا السبت  في تمام الساعة 09:30 مساءً بتوقيت القاهرة.


وكان الزمالك تأهل إلى دور ربع النهائي من بطولة كأس مصر عقب الفوز على مودرن سبورت 2-1، بينما سموحة تخطى زد 1ـ0.

وشهدت مباراة الأهلي والزمالك أزمة كبيرة منذ مساء الإثنين، عقب إعلان اتحاد الكرة المصري عن إسناد مباراة القمة لطاقم تحكيم مصري، وهو ما رفضه النادي الأهلي.

وعقب الاجتماع أعلن النادي الأهلي موقفه بأنه لن يستكمل بطولة الدوري المصري هذا الموسم، إذا أصر اتحاد الكرة على تواجد طاقم مصري لإدارة المباراة

الدوري المصري الزمالك سموحة الاهلي كاس مصر

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