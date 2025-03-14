طارق محروس: المباريات الودية مجرد تجارب إعداد للمنتخبات

تحدث طارق محروس المشرف على منتخبات الشباب والناشئين لكرة اليد، والمدير الفني لمنتخب الناشئين عن معسكر المنتخب الحالي في إسبانيا والبرتغال.

وقال طارق محروس في تصريحات ببرنامج 1x7 عبر إذاعة أون سبورت إف إم، مع الإعلامية لمياء نبيل، إن منتخب الناشئين لكرة اليد يقدم مستوى جيد خلال المعسكر الحالي في إسبانيا والبرتغال.

وأكد محروس أن هدف المنتخب الحالي، تحقيق نتيجة تاريخية جديدة في بطولة العالم لكرة اليد للناشئين المقبلة والتي تحتضنها مصر، في اغسطس المقبل.

وأوضح محروس أنه تولى تدريب منتخب الناشئين منذ فترة قصيرة، ويسعى للوصول لأفضل قائمة لاعبين قبل بطولة العالم للناشئين.

وتابع أن المباريات الودية لا يتم التركيز خلالها على الفوز، ولكن يتم النظر للأداء والخطط في الملعب، وهي مجرد تجارب إعداد للمباريات الرسمية.

وواصل المشرف على منتخبات الناشئين والشباب لكرة اليد، أن منتخب الناشئين قدم مستوى جيد في مباراة إسبانيا ومباراة البرتغال اليوم ستكون قوية.

وقال محروس أن مصر تمتلك جيل عالمي جديد وهو جيل 2008، حيث لم يتم رؤية هذا الجيل بهذه الخامات والمستويات الفنية منذ سنوات.

وأتم طارق محروس تصريحاته، أنه يتوقع لجيل 2008، تحقيق إنجازات تاريخية لكرة اليد المصرية والبداية ستكون من بطولة البحر المتوسط المقبلة.