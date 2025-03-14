بالقفطان ..مي عمر تخطف الأنظار بإطلالة جذابة

شاركت الفنانة مي عمر جمهورها صوراً جديدة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك.

وظهرت مي عمر بأطلالة جذابة محتشمة مرتديه فقطان باللون الأسود ، ووضعت مكياج هادي باللون الترابي يبرز جمال ملامحها.

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تطورت كافة الأحداث في الحلقة 13 من مسلسل “إش إش”، بطولة مي عمر، بعد المفاجأة الكبرى التي كشفتها الحلقة السابقة، وهي اكتشاف “إش إش” (مي عمر) حملها من مختار (محمد الشرنوبي)، بينما يعاني زوجها رجب (ماجد المصري) من عدم القدرة على الإنجاب.

أحداث مسلسل “إش إش” الحلقة 13



تبدأ الحلقة بصدمة إش إش بعد معرفتها بحملها، حيث تجد نفسها في ورطة كبرى قد تدمر حياتها بالكامل.



في الوقت ذاته، يبدأ مختار بالشعور بالندم على خسارتها، بعد أن يدرك أنه ما زال يحبها، مما يجعل الأحداث أكثر تعقيدًا.

على الجانب الآخر، تزداد شكوك رجب الجريتلي (ماجد المصري) حول تصرفات زوجته، خاصة بعد أن لاحظ تغيّر سلوكها في الأيام الأخيرة.

تحاول شادية (هالة صدقي)، زوجة رجب الأولى، استغلال الموقف لصالحها، مستغلة أي فرصة لتدمير “إش إش” وإخراجها من حياة زوجها.



قصة مسلسل “إش إش”

يدور المسلسل حول فتاة تُدعى “إش إش”، تجد نفسها في عالم الرقص دون رغبة منها، وتحاول الخروج من هذا العالم، لكنها تواجه صراعات قوية بسبب أسرار مدفونة داخل عائلة الجريتلي، التي تتشابك حياتها مع ماضيها بطريقة غير متوقعة.

أبطال مسلسل “إش إش”

يشارك في البطولة:

• مي عمر (إش إش / شروق)

• ماجد المصري (رجب الجريتلي)

• هالة صدقي (شادية، زوجة رجب)

• محمد الشرنوبي (مختار)

• ندى موسى، شيماء سيف، إدوارد، انتصار، دينا، عصام السقا، إيهاب فهمي، علاء مرسي، أحمد عبد الله، طارق النهري، حمدي هيكل

• ضيوف الشرف: كريم فهمي، خالد الصاوي، أحمد زاهر، محمد ممدوح، محمد عبد الرحمن “توتا”

• تأليف وإخراج: محمد سامي

مواعيد عرض مسلسل إش إش

يُعرض المسلسل على MBC مصر يوميًا في تمام الساعة 10 مساءً، مع إعادة الحلقة في الساعة 3 عصرًا، إلى جانب توفره على منصة شاهد لمتابعيه في أي وقت.