بمساحة عائلية .. هيونداي تكشف النقاب عن أيونيك 9 الجديدة كليًا

كشفت شركة هيونداي الكورية الجنوبية، عن أحدث إصداراتها في مجال السيارات، وهي النسخة الجديدة كليًا أيونيك 9، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية متعددة الاستخدام، مع تمتعها بمساحة داخلية عائلية.

تصميم السيارة هيونداي أيونيك 9

تتوفر السيارة هيونداي أيونيك 9 على 3 صفوف من المقاعد مما يتيح مساحة داخلية تتسم بالرحابة والطابع العائلي، بالاضافة إلى سعة تخزين تصل إلى 1.323 لتر، بينما يبلغ الطول الكلي للسيارة 5.6 متر، وترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 3.13 متر.

هيونداي أيونيك 9

من أبرز ما يميز السيارة هيونداي أيونيك 9 الجديدة، هو التصميم العصري، حيث تمتلك واجهة متطورة تضم منظومة ضوئية، مع كاميرات للمتابعة والرصد، سقف زجاجي بانوراما، بالإضافة إلى مقابض مخفية ناحية الأبواب، وجنوط رياضية.

هيونداي أيونيك 9

داخلية السيارة هيونداي أيونيك 9

زودت السيارة هيونداي أيونيك 9 بمكيف هواء أوتوماتيكي، وعجلة قيادة متعددة الوظائف تدعم الكثير من الأوامر الصوتية والتحكم، بالاضافة إلى وجود شاشة كبيرة تشمل عرض الوسائط المتعددة وانظمة الترفيه، مع عدادات وبيانات المساعدة لقائد المركبة.

هيونداي أيونيك 9

تضم السيارة هيونداي أيونيك 9 نظام صوتي ترفيهي مميز، مقاعد كهربائية التحكم، زجاج كهربائي، إلى جانب حزمة من وسائل الحماية والأمان، والتي تشمل الوسائد الهوائية المتقدمة، بالاضافة إلى منظومة المكابح عالية التجهيز.

هيونداي أيونيك 9

القدرات الفنية للسيارة هيونداي أيونيك 9

تعتمد السيارة هيونداي أيونيك 9 على بطارية سعة 110 كيلووات/ساعة، مع مدى للسير يبلغ 620 كيلومتر، وتستغرق البطارية مدة شحن قدرها 24 دقيقة فقط للوصول من 10% إلى 80% من طاقتها.

هيونداي أيونيك 9

وزودت السيارة هيونداي أيونيك 9 بمحرك كهربائي يستطيع أن ينتج قوة قدرها 160 كيلووات ما يعادل 218 حصانا، بالاضافة إلى وجود خيار بعدد 2 محرك كهربائي بقوة قدرها 320 كيلووات، أي ما يعادل 436 حصانا.