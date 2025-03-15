قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصرع شاب إثر سقوطه من برج سكنى بملوي في المنيا
بريطانيا تستضيف قمة افتراضية لدعم السلام في أوكرانيا وسط تحفظات روسية
سلم على أصحابه قبل الفطار.. طعنة خنجر تنهي حياة ابن العياط.. صور
مسلسل منتهي الصلاحية .. مواعيد عرضه والقنوات الناقلة
مصرع سيدة وإصابة شاب في مشاجرة بين عائلتين بإحدى قرى المنيا
يستخدم صوته برقم مزيف.. بلاغ ضد منتحل شخصية مصطفى بكري| فيديو
أخبار الوادي الجديد| مصرع ضابط شرطة وإصابة 5 من أسرته.. السيطرة على حريق بمزرعة نخيل
الحبس 5 سنوات لكل من يستغل المسنين لهذا السبب
تسليم عقود وحدات سكنية .. جولة مهمة لرئيس الوزراء في العاشر من رمضان اليوم
في 15 نقطة .. تعرف على أهم أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية
احذر.. هذه الأعراض تشير لإصابتك بمتلازمة القولون العصبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

بمساحة عائلية .. هيونداي تكشف النقاب عن أيونيك 9 الجديدة كليًا

هيونداي أيونيك 9
هيونداي أيونيك 9
صبري طلبه

كشفت شركة هيونداي الكورية الجنوبية، عن أحدث إصداراتها في مجال السيارات، وهي النسخة الجديدة كليًا أيونيك 9، والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية متعددة الاستخدام، مع تمتعها بمساحة داخلية عائلية.

تصميم السيارة هيونداي أيونيك 9

تتوفر السيارة هيونداي أيونيك 9 على 3 صفوف من المقاعد مما يتيح مساحة داخلية تتسم بالرحابة والطابع العائلي، بالاضافة إلى سعة تخزين تصل إلى 1.323 لتر، بينما يبلغ الطول الكلي للسيارة 5.6 متر، وترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 3.13 متر.

هيونداي أيونيك 9

من أبرز ما يميز السيارة هيونداي أيونيك 9 الجديدة، هو التصميم العصري، حيث تمتلك واجهة متطورة تضم منظومة ضوئية، مع كاميرات للمتابعة والرصد، سقف زجاجي بانوراما، بالإضافة إلى مقابض مخفية ناحية الأبواب، وجنوط رياضية.

هيونداي أيونيك 9

داخلية السيارة هيونداي أيونيك 9 

زودت السيارة هيونداي أيونيك 9 بمكيف هواء أوتوماتيكي، وعجلة قيادة متعددة الوظائف تدعم الكثير من الأوامر الصوتية والتحكم، بالاضافة إلى وجود شاشة كبيرة تشمل عرض الوسائط المتعددة وانظمة الترفيه، مع عدادات وبيانات المساعدة لقائد المركبة.

هيونداي أيونيك 9

تضم السيارة هيونداي أيونيك 9 نظام صوتي ترفيهي مميز، مقاعد كهربائية التحكم، زجاج كهربائي، إلى جانب حزمة من وسائل الحماية والأمان، والتي تشمل الوسائد الهوائية المتقدمة، بالاضافة إلى منظومة المكابح عالية التجهيز.

هيونداي أيونيك 9

القدرات الفنية للسيارة هيونداي أيونيك 9

تعتمد السيارة هيونداي أيونيك 9 على بطارية سعة 110 كيلووات/ساعة، مع مدى للسير يبلغ 620 كيلومتر، وتستغرق البطارية مدة شحن قدرها 24 دقيقة فقط للوصول من 10% إلى 80% من طاقتها.

هيونداي أيونيك 9

وزودت السيارة هيونداي أيونيك 9 بمحرك كهربائي يستطيع أن ينتج قوة قدرها 160 كيلووات ما يعادل 218 حصانا، بالاضافة إلى وجود خيار بعدد 2 محرك كهربائي بقوة قدرها 320 كيلووات، أي ما يعادل 436 حصانا.

هيونداي هيونداي أيونيك 9 أيونيك أيونيك 9 هيونداي أيونيك 9 الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة التموين الجديدة.. من يستحق 250 جنيهًا على البطاقة؟

زيادة التموين الجديدة .. من يستحق 250 جنيها على البطاقة؟

رحمة أحمد

أعلنت طلاقها للمرة الأولي .. من هو الزوج السابق لـ رحمة أحمد ؟

باق أسبوعين.. تحذير هام لأصحاب عداد الكهرباء القديم قبل العيد

باق أسبوعين.. تحذير هام لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة قبل العيد

الأهلي

في صالح الأهلي.. خبير تحكيمي يفجر مفاجأة بشأن عقوبات الرابطة

صورة أرشيفية

أمريكا تخطط لمنع مواطني دول عربية من دخول أراضيها.. إليك قائمة بالجنسيات

قبل العيد؟.. حقيقة تبكير صرف معاشات أبريل 2025

قبل العيد؟.. حقيقة تبكير صرف معاشات أبريل 2025

تعرف على.. موعد إجازة عيد الفطر 2025 في مصر

موعد إجازة عيد الفطر 2025 في مصر.. تعرف عليه

مشاجرة الفردوس

غدا.. المتهم في مشاجرة الفردوس أمام قاضي معارضات أكتوبر

ترشيحاتنا

خالد الجندي

خالد الجندي: الأنبياء دائمًا تحيط بهم الملائكة وتحمي ظهورهم

فاستبقوا الخيرات

فاستبقوا الخيرات.. مشروع تخرج لطلاب إعلام الأزهر لدعم التكافل الاجتماعي

الإسراف في الطعام والشراب

أمر لا يحبه الله.. تحذير قرآني من الإسراف في الأكل والشرب

بالصور

أعلنت طلاقها للمرة الأولي .. من هو الزوج السابق لـ رحمة أحمد ؟

رحمة أحمد
رحمة أحمد
رحمة أحمد

عزبة حمادة عيون ساهرة لتجهيز إفطار المطرية أكبر مائدة في مصر| صور

إفطار المطرية
إفطار المطرية
إفطار المطرية

لجين عمران تتألق في أحدث ظهور لها

لجين عمران
لجين عمران
لجين عمران

مسلسل جودر2 الحلقة 14 .. الشمعيين يضحوا بشقيقهم محمد علي رزق لتشغيل الكنوز الأربعة

محمد علي رزق
محمد علي رزق
محمد علي رزق

فيديو

مشاجرة الفردوس

خناقة الفردوس .. السواق حكى القصة كلها وقال عملوا فيه إيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: الهدنة الروسية الأوكرانية: هل تُمهد لتسوية شاملة أم تعيد ترتيب الأوراق؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: اتفاق الشرع "قسد".. وماذا بعد؟!

د. محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: أخطاء الذكاء الإصطناعي في آيات القرآن الكريم: "الأسباب والتحديات"

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: ملكات غير حاكمة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة النصر تحدثنا

المزيد