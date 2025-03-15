قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصطفى بكري يكشف عن عملية انتحال لشخصيته عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي
بالأسماء.. مصرع عاملين وإصابة 22 آخرين فى تصادم أتوبيس وجرار قصب بقنا
أحمد سالم: الجيل الحالي من لاعبي الزمالك يعرف كيف يواجه الأهلي
محسن عبد المسيح: الإسماعيلي يحتاج بناء من جديد.. وجماهير الدراويش قدمت درسًا في الوفاء
روبيو: أمريكا تعارض فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على روسيا
عزبة حمادة عيون ساهرة لتجهيز إفطار المطرية أكبر مائدة في مصر| صور
أدعية ليلة القدر 2025 .. ردد أفضل 100 دعاء جامع شامل للخيرات ويقضي جميع الحوائج
ارتفاع عدد المصابين في حادث جرار وأتوبيس قنا إلى 20
بعد إصابة 17 عاملا.. الصور الأولى لحادث تصادم جرار قصب وأتوبيس في قنا
دعاء للميت في النصف من رمضان.. يفرح به المتوفى ويجعل قبره في رياض الجنة
هل يمكن تكرار العمرة في السفر الواحد؟.. مفتي الجمهورية يوضح| فيديو
إصابة 17 عاملا في حادث تصادم أتوبيس مع جرار قصب في قنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هل يمكن تكرار العمرة في السفر الواحد؟.. مفتي الجمهورية يوضح| فيديو

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية
يوسف أيمن

تحدث الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، عن فضل العمرة، موضحًا أنها شعيرة إلهية تعكس امتثال العبد لأمر الله- سبحانه وتعالى-، كما أنها تجسيد لعظمة هذا الدين الذي شرع العبادات المختلفة لتهذيب النفس وتزكيتها.

وخلال لقائه الرمضاني اليومي مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "اسأل المفتي" على قناة "صدى البلد"، أوضح المفتي أن النبي- صلى الله عليه وسلم- بيّن أن العمرة من الأسباب التي تؤدي إلى مغفرة الذنوب، مستشهدًا بحديث النبي- صلى الله عليه وآله وسلم-: "العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر". 

وأكد أن العمرة تمنح المسلم فرصة للتقرب إلى الله وتنقية النفس من الذنوب، ليبدأ حياة جديدة قائمة على الطاعة والسلوك الحسن.

وأشار إلى ارتباط العمرة بشهر رمضان، لافتًا النظر إلى الحديث النبوي الشريف الذي جاء فيه أن أداء العمرة في رمضان يعادل أجر حجة مع النبي- صلى الله عليه وسلم-، موضحًا أن هذه الفضيلة لا تعني أنها تغني عن فريضة الحج، وإنما تبرز عظم أجر العمرة في هذا الشهر الكريم، حيث يجتمع فيها الصيام والقيام وأداء الشعائر المقدسة، مما يحقق للعبد رفعة ومكانة عظيمة عند الله.

وحول حكم تكرار العمرة في السفر الواحد، أوضح المفتي أن هذه المسألة خلافية بين العلماء، مشيرًا إلى أنه لا حرج في ذلك، لكن بشرط ألا يكون التكرار على حساب أولويات أخرى تتعلق بفقه الواقع ومقتضيات الحياة.

وبيّن فضيلته أن الإنسان يمكن أن يؤدي عبادة تتعلق بذاته، وأخرى تنفع غيره، مستشهدًا بحديث النبي- صلى الله عليه وسلم-: "والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه"، موضحًا أن من أراد أن يكثر من العمرات؛ يمكنه كذلك أن ينوع في أعماله الخيرية، كمد يد العون للمحتاجين، مما يحقق التكامل في العمل الصالح.

وأضاف أن بعض العلماء قالوا: "من حج مرة؛ فقد أدى فرض الله، ومن حج مرتين؛ فقد وفّى دين ربه، ومن حج ثلاثًا؛ فقد منع الله جسده عن النار"، مشيرًا إلى إمكانية القياس على ذلك في العمرة، بحيث تكون وسيلة للخير والإحسان إلى الآخرين.

صدى البلد العمرة السفر نظير عياد مفتي الجمهورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخطيب

بحضور الخطيب.. اجتماع عاجل لمجلس إدارة الأهلي

زيادة التموين الجديدة.. من يستحق 250 جنيهًا على البطاقة؟

زيادة التموين الجديدة .. من يستحق 250 جنيها على البطاقة؟

مشاجرة الفردوس

محامي المتهم في مشاجرة الفردوس: المجني عليه طلب مليون جنيه للتصالح وسيارته تتكلف ٨٠ ألف جنيه فقط

باق أسبوعين.. تحذير هام لأصحاب عداد الكهرباء القديم قبل العيد

باق أسبوعين.. تحذير هام لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة قبل العيد

تعرف على.. موعد إجازة عيد الفطر 2025 في مصر

موعد إجازة عيد الفطر 2025 في مصر.. تعرف عليه

مشاجرة الفردوس

غدا.. المتهم في مشاجرة الفردوس أمام قاضي معارضات أكتوبر

عادي ومستعجل.. رسوم وخطوات استخراج جواز سفر 2025

عادي ومستعجل.. رسوم وخطوات استخراج جواز سفر 2025

موعد صرف مرتبات أبريل ومايو وحالات الجمع بين المعاش والراتب في القانون

موعد صرف مرتبات أبريل ومايو وحالات الجمع بين المعاش والراتب في القانون

ترشيحاتنا

الحبس

عقوبة إعانة شخص مطلوب للعدالة على الفرار من وجه القضاء مع علمه

مجلس النواب

هل يجوز إعادة المحاكمة بعد فقدان النسخة الأصلية للحكم؟

حياة خطاب

برلمانية: أمريكا أدركت أهمية التعامل بجدية مع خطة مصر لإعادة إعمار غزة

بالصور

عزبة حمادة عيون ساهرة لتجهيز إفطار المطرية أكبر مائدة في مصر| صور

إفطار المطرية
إفطار المطرية
إفطار المطرية

لجين عمران تتألق في أحدث ظهور لها

لجين عمران
لجين عمران
لجين عمران

مسلسل جودر2 الحلقة 14 .. الشمعيين يضحوا بشقيقهم محمد علي رزق لتشغيل الكنوز الأربعة

محمد علي رزق
محمد علي رزق
محمد علي رزق

مسلسل الكابتن الحلقة الأخيرة .. حسام يحتفل بزواجه وسط الأرواح

مسلسل الكابتن
مسلسل الكابتن
مسلسل الكابتن

فيديو

مشاجرة الفردوس

خناقة الفردوس .. السواق حكى القصة كلها وقال عملوا فيه إيه

عنبة

مصطفى عنبة: بنافس نفسي.. والناس بقت فاهمة لعبة التريند

النجمةهالة صدقي

هالة صدقي: شبعت شهرة ونجومية و اخترت دور" شادية “ عن ” إخلاص كابوريا “ رغم مساحته الأقل .. و” قهوة المحطة " اللي شايلة الجيل الجديد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: الهدنة الروسية الأوكرانية: هل تُمهد لتسوية شاملة أم تعيد ترتيب الأوراق؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: اتفاق الشرع "قسد".. وماذا بعد؟!

د. محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: أخطاء الذكاء الإصطناعي في آيات القرآن الكريم: "الأسباب والتحديات"

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: ملكات غير حاكمة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة النصر تحدثنا

المزيد