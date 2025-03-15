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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الأدلة الجنائية تفحص ملابسات حريق محل مراتب في فيصل

ارشيفية
ارشيفية
ندى سويفى

انتدبت النيابة العامة بجنوب الجيزة خبراء الأدلة الجنائية لفحص موقع حريق محل مراتب في فيصل وبيان أسبابه ومدى وجود شبهة جنائية من عدمه.


وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.


وسيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة علي حريق نشب بمحل مراتب بشارع فيصل دون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بنشوب حريق داخل محل مراتب بشارع فيصل، علي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات.


تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

حريق فيصل الأدلة الجنائية حريق محل مراتب

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