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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تصل لـ 10 أيام.. متى تنتهى أيام الحسوم فى مصر؟

حالة الطقس
حالة الطقس
شيماء مجدي

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، ان ظاهرة الحسوم عبارة عن رياح متفاوتة الشدة وتقلبات في الجو تستمر لمدة تتراوح من 8 إلى 10 أيام، منوها بأنها بدأت من أمس الجمعة 14-3-2025 بنشاط لهبات من الرياح المتقطعة في مناطق متفرقة .

ارتفاع درجات الحرارة

‎وأوضح فهيم فى تصريحات له، أن هناك ارتفاع قياسي في درجات الحرارة حتى منتصف الأسبوع بالوجه البحري وحتى نهاية الأسبوع بالوجه القبلي، محذرا من انخفاض درجات الحرارة بعد هذا الارتفاع .

وأشار “رئيس ملركز معلومات المناخ”، إلى أنه يمكن البدء فى زراعة العروة الجديدة وشتل الخضر والفاكهة وتطعيم الفاكهة رفع البلاستيك نهائيا لأنه لا عودة للبرودة إلا بعد أسبوعين على الأقل.

وأشار فهيم إلى أن الأجواء مناسبة للآفات المزعجة مثل المنّ والتربس والاكاروسات وأمراض الشتاء الدافئ مثل الاستيمفيليوم واللطعة الأرجوانية على البصل والتوم والبياض الدقيقة على المانجو وكثير من المحاصيل، لذلك يجب التعامل معها بجدية كبيرة.

موجة حارة تضرب البلاد

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة على كافة الأنحاء، مُحذرة من استمرار الموجة الحارة على جميع المحافظات ليسود طقس حار نهارا ومائل للبرودة ليلا وفي ساعات الصباح الباكر على أغلب مناطق الجمهورية مصر.

أهم النصائح

يُنصح عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة خلال ساعات الذروة، حيث تسجل درجة الحرارة أعلى معدلاتها وتصل إلى 31 درجة مئوية على القاهرة الكبرى خلال ساعات النهار، فيما تصل إلى 37 على جنوب البلاد.

وتوقعت الأرصاد الجوية انتهاء الموجة الحارة يوم الثلاثاء المقبل.

وتتكون فيه شبورة مائية قد تكون كثيفة صباحا على القاهرة الكبرى، والوجه البحري ومدن القناة، والسواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وشمال الصعيد.

رياح مثيرة للرمال

وحذرت خرائط الطقس من نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على القاهرة الكبرى، والوجه البحري ومدن القناة، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشمال وجنوب الصعيد.

حالة البحر المتوسط: خفيف إلى معتدل، وارتفاع الموج فيه من 0.5 إلى 1.5 متر، واتجاه الرياح السطحية جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية.

حالة البحر الأحمر: مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 1.5 إلى 2.5 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.‎

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