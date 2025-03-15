الأرصاد الجوية: استمرار الموجة الحارة وارتفاع درجات الحرارة حتى منتصف الأسبوع

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، عن استمرار الموجة الحارة وارتفاع درجات الحرارة على مختلف أنحاء الجمهورية حتى منتصف الأسبوع الجاري، وتحديداً يوم الثلاثاء المقبل.

وأوضحت غانم في تصريحات لبرنامج صباح الخير يا مصر أن الطقس سيكون حارًا خلال النهار ومائلًا للبرودة ليلاً، مع إمكانية انخفاض درجات الحرارة قليلاً في بعض المناطق.

ذروة ارتفاع درجات الحرارة يومي الأحد والاثنين

ووفقًا لما ذكرته الدكتورة منار غانم، تشير التنبؤات الجوية إلى أن ذروة ارتفاع درجات الحرارة ستُسجل يومي الأحد والاثنين، حيث يُتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى في القاهرة إلى 33 درجة مئوية.

وأضافت غانم أن هذه الارتفاعات في درجات الحرارة ستستمر على معظم الأنحاء حتى منتصف الأسبوع المقبل.

تفاصيل الطقس ليوم السبت 15 مارس 2025

وفيما يخص طقس اليوم السبت 15 مارس 2025، الموافق 15 رمضان، أوضحت الدكتورة منار غانم غانم أن الطقس سيظل حارًا نهارًا، مع انخفاض درجات الحرارة ليلاً.

وأضافت أن الصباح الباكر سيكون مائلًا للبرودة على أغلب المناطق.

الشبورة المائية صباحاً

وحذرت الدكتورة منار من وجود شبورة مائية كثيفة صباح اليوم السبت، على بعض الطرق الزراعية والسريعة، خاصة تلك التي تمر بالقرب من المسطحات المائية.

وتشمل المناطق المتأثرة القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، مدن القناة، وسط سيناء، وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت

وأشارت الدكتورة منار إلى أن درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت هي:

القاهرة: العظمى 31 درجة مئوية، الصغرى 19 درجة مئوية.

الإسكندرية: العظمى 29 درجة مئوية، الصغرى 16 درجة مئوية.

مطروح: العظمى 26 درجة مئوية، الصغرى 14 درجة مئوية.

سوهاج: العظمى 35 درجة مئوية، الصغرى 15 درجة مئوية.

قنا: العظمى 36 درجة مئوية، الصغرى 16 درجة مئوية.

أسوان: العظمى 36 درجة مئوية، الصغرى 17 درجة مئوية.

التعامل مع الموجة الحارة

وفي ختام تصريحاتها، نصحت الدكتورة منار غانم المواطنين بتوخي الحذر خلال هذه الفترة الحارة، خاصة في ساعات الذروة، بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس. كما أوصت بشرب كميات وفيرة من الماء وارتداء ملابس خفيفة.

وأكدت ضرورة الحذر أثناء القيادة بسبب الشبورة المائية التي قد تعيق الرؤية، خاصة على الطرق الزراعية والسريعة.