يبحث آلاف المواطنين عن موعد نتيجة سكن لكل المصريين 5 ، والذي يهدف إلى توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل.

ويترقب المتقدمون الإعلان عن نتائج القبول، لمعرفة موقف طلباتهم بعد انتهاء مرحلة الفرز والمراجعة.

موعد نتيجة سكن لكل المصريين 5

أعربت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، عن سعادتها البالغة بالإقبال الكبير على مشروع "سكن لكل المصريين" في الإعلان الأخير، مشيرة إلى أن البرنامج أثبت مصداقيته عمليًا من خلال تلبية احتياجات المواطنين السكنية.

رسميًا.. الإسكان تعلن موعد نتيجة سكن لكل المصريين 5.. وهذه طريقة التظلم

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وأكدت عبد الحميد أن العديد من المواطنين الذين تقدموا للحصول على وحدات سكنية ضمن البرنامج وجدوا فيه ما يبحثون عنه، حيث يوفر المشروع متطلبات سكنية تلائم احتياجاتهم المختلفة.

إقبال غير مسبوق.. بيع 762 ألف كراسة شروط

كشفت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي عن أن مشروع "سكن لكل المصريين" شهد إقبالًا غير مسبوق، حيث تم بيع 762 ألف كراسة شروط حتى الآن، ما يمثل زيادة ضخمة بمعدل 10 أضعاف عدد الوحدات المطروحة، مما يعكس مدى اهتمام المواطنين بهذا المشروع.

فرز 665 ألف طلب والمراجعة مستمرة

وأضافت عبد الحميد أنه تم الانتهاء من فرز 665 ألف طلب حتى يوم أمس، حيث خضعت جميع الطلبات لمراجعة دقيقة، ولا يزال هناك عدد من الطلبات في مرحلة الفرز، مع التزام الصندوق بتسريع وتيرة العمل لإنهاء العملية في أقرب وقت ممكن.

وأشارت إلى أن نتائج الفرز ستُعلن يوم الثلاثاء المقبل، وهو ما ينتظره آلاف المواطنين الذين قدموا طلباتهم للحصول على وحدة سكنية ضمن هذا المشروع الضخم، في ظل حرص الحكومة على توفير سكن ملائم للمواطنين وفقًا لمعايير دقيقة وعادلة.

كيفية الاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي 2025

إذا كنت من المتقدمين للحصول على وحدة سكنية، يمكنك الاستعلام عن نتيجة الطلب من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي https://www.shmff.gov.eg/ اختيار "خدمة الاستعلام عن الطلبات" من القائمة الرئيسية. تحديد "مشروع سكن لكل المصريين" من قائمة المشروعات المتاحة. إدخال الرقم القومي الخاص بك، ثم إدخال رقم الطلب. بعد التأكد من صحة البيانات المدخلة، اضغط على زر الاستعلام وانتظر ظهور النتيجة. ستظهر لك النتيجة موضحة حالة الطلب، سواء تم قبولك أو رفضك.

كما يمكن للمتقدمين معرفة النتيجة عبر الخط الساخن لصندوق الإسكان الاجتماعي، والذي يوفر استفسارات حول حالة الطلبات وإجراءات الاستكمال أو التظلم.

شروط سكن لكل المصريين 5 وموعد النتيجة

كشف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن خطوات الاستعلام، وآليات إخطار المقبولين، بالإضافة إلى تفاصيل التمويل العقاري والفئات المستحقة للحجز ، وهو ما سنوضحه في هذا التقرير.

كراسة شروط سكن لكل المصريين 5 pdf

أصدر صندوق الإسكان الاجتماعي كراسة الشروط الخاصة بمشروع "سكن لكل المصريين 5"، والتي تضمنت التفاصيل الكاملة حول الشروط والأوراق المطلوبة، وطريقة السداد بنظام التمويل العقاري، وفقًا لمبادرة البنك المركزي.

تعرف على شروط سكن لكل المصريين 5 وموعد النتيجة

وتضمنت كراسة الشروط التفاصيل الآتية:

يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وأن يكون شخصًا طبيعيًا.

التقديم متاح لمحدودي ومتوسطي الدخل، بشرط استيفاء الحدود القصوى والأدنى للدخل الشهري.

لا يحق للمتقدم أو أسرته (الزوج/الزوجة/الأبناء القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة في المشروع.

يتم التعاقد وفقًا لنظام التمويل العقاري بفائدة سنوية 8% لمحدودي الدخل و12% لمتوسطي الدخل، على مدة تصل إلى 20 عامًا.

الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري لمنخفضي الدخل 3500 جنيه، وللمتوسطين 12 ألف جنيه.

الحد الأقصى للدخل الشهري 15 ألف جنيه للأسر من محدودي الدخل، و25 ألف جنيه للأسر من متوسطي الدخل.

يمكن تحميل كراسة شروط سكن لكل المصريين 5 pdf من خلال الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي، والاطلاع على جميع التفاصيل الخاصة بالحجز والسداد ، أو من خلال الضغط هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

نتيجة سكن لكل المصريين 5

أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن عمليات فرز طلبات المتقدمين للحصول على وحدات "سكن لكل المصريين 5" دخلت مراحلها النهائية.

وأوضحت أنه سيتم إرسال رسائل نصية إلى المتقدمين لإبلاغهم بحالة طلباتهم، سواء بالقبول أو الرفض.

وسيتمكن غير المقبولين من استرداد مقدم الحجز خلال 14 يومًا من إعلان النتيجة، وذلك عبر مكاتب البريد، بعد انتهاء فترة التظلمات.

أما المتقدمون الذين لم يحصلوا على وحدات بسبب عدم توافر أولوية الحجز، فسيتمكنون من استرداد أموالهم خلال 30 يومًا.

تعرف على شروط سكن لكل المصريين 5 وموعد النتيجة

نتيجة سكن لكل المصريين 5

يتساءل العديد من المواطنين عن موعد إعلان سكن لكل المصريين 5، حيث أكدت الجهات المعنية أن إعلان النتائج سيتم تدريجيًا عبر الرسائل النصية والموقع الإلكتروني للصندوق.

ويمكن للمتقدمين الاستعلام عن موقف طلباتهم من خلال:

الاتصال بخدمة العملاء على الأرقام 5999 – 5777 – 1188 من أي هاتف محمول، أو 090071117 من أي خط أرضي.

متابعة الصفحة الرسمية للصندوق على فيسبوك.

الدخول إلى الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي والاستعلام عن الطلب باستخدام الرقم القومي. https://www.shmff.gov.eg/

سكن لكل المصريين 5 متوسط الدخل

تم تخصيص وحدات سكنية لمتوسطي الدخل ضمن مشروع "سكن لكل المصريين 5"، وفقًا لشروط محددة. وتتميز هذه الوحدات بمساحات أكبر مقارنةً بوحدات محدودي الدخل، مع توفير تسهيلات في السداد عبر نظام التمويل العقاري.

ويشترط في المتقدمين من متوسطي الدخل:

ألا يزيد دخل الفرد عن 20 ألف جنيه شهريًا، والأسرة عن 25 ألف جنيه.

دفع مقدم يبدأ من 20% من قيمة الوحدة، وفقًا للقدرة المالية للمتقدم.

التقسيط على مدة تصل إلى 20 عامًا بفائدة سنوية 12%.

الالتزام بعدم بيع الوحدة أو التصرف فيها قبل مرور 7 سنوات من تاريخ التعاقد.

الاستعلام عن شقق الإسكان الاجتماعي

كيفية الاستعلام عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي 2025

إذا كنت من المتقدمين للحصول على وحدة سكنية، يمكنك الاستعلام عن نتيجة الطلب من خلال الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي https://www.shmff.gov.eg/ اختيار "خدمة الاستعلام عن الطلبات" من القائمة الرئيسية. تحديد "مشروع سكن لكل المصريين" من قائمة المشروعات المتاحة. إدخال الرقم القومي الخاص بك، ثم إدخال رقم الطلب. بعد التأكد من صحة البيانات المدخلة، اضغط على زر الاستعلام وانتظر ظهور النتيجة. ستظهر لك النتيجة موضحة حالة الطلب، سواء تم قبولك أو رفضك.

كما يمكن للمتقدمين معرفة النتيجة عبر الخط الساخن لصندوق الإسكان الاجتماعي، والذي يوفر استفسارات حول حالة الطلبات وإجراءات الاستكمال أو التظلم.

تعرف على شروط سكن لكل المصريين 5 وموعد النتيجة

شقق الإسكان الاجتماعي لمتوسطي الدخل

يحظى مشروع "سكن لكل المصريين 5" باهتمام واسع من شريحة متوسطي الدخل، نظرًا لأسعار الوحدات المناسبة وتسهيلات التمويل، وتتوفر هذه الشقق بمساحات تبدأ من 90 مترًا، وتتميز بتشطيبات متكاملة.

يستهدف المشروع المواطنين الذين يعانون من ارتفاع أسعار الوحدات السكنية في السوق الحر، حيث يوفر لهم خيارًا ميسرًا وفقًا لمبادرة التمويل العقاري المدعومة من البنك المركزي.

ويشمل التمويل العقاري دعمًا ماليًا مباشرًا من الدولة، يقلل من تكلفة الوحدة على المواطن، مع إتاحة فترة سداد طويلة الأجل بفائدة ميسرة.

موقع سكن لكل المصريين

للاطلاع على جميع التفاصيل الخاصة بمشروع "سكن لكل المصريين 5"، والاستعلام عن حالة الطلبات، يمكن زيارة الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي من خلال الرابط التالي:

www.shmff.gov.eg

كما يوفر الموقع خدمة تقديم الشكاوى والاستفسارات، وإتاحة الفرصة لتقديم طلبات التظلم في حالة رفض الطلب.

تعرف على شروط سكن لكل المصريين 5 وموعد النتيجة

يجب أن يكون المتقدم مصري الجنسية، وأن يكون شخصًا طبيعيًا.

التقديم متاح لمحدودي ومتوسطي الدخل، بشرط استيفاء الحدود القصوى والأدنى للدخل الشهري.

لا يحق للمتقدم أو أسرته (الزوج/الزوجة/الأبناء القصر) التقدم لحجز أكثر من وحدة في المشروع.

يتم التعاقد وفقًا لنظام التمويل العقاري بفائدة سنوية 8% لمحدودي الدخل و12% لمتوسطي الدخل، على مدة تصل إلى 20 عامًا.

الحد الأدنى لصافي الدخل الشهري لمنخفضي الدخل 3500 جنيه، وللمتوسطين 12 ألف جنيه.

الحد الأقصى للدخل الشهري 15 ألف جنيه للأسر من محدودي الدخل، و25 ألف جنيه للأسر من متوسطي الدخل.

خطوات تقديم التظلم على نتائج شقق الإسكان الاجتماعي 2025

في حال عدم قبول طلبك، يتيح لك صندوق الإسكان الاجتماعي فرصة لتقديم تظلم عبر الإنترنت، وذلك وفقًا للخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي. https://www.shmff.gov.eg/ تحديد خيار "تقديم تظلم" من قائمة الخدمات الإلكترونية. إدخال الرقم القومي ورقم الطلب للتحقق من بياناتك. كتابة أسباب التظلم بوضوح، وشرح أي ملابسات قد تكون أثرت على نتيجة الطلب. إرفاق المستندات المطلوبة التي تدعم موقفك، مثل أي أوراق رسمية تثبت أحقيتك في الحصول على الوحدة السكنية. إرسال التظلم وانتظار رد الصندوق، حيث سيتم مراجعة الطلب والرد عليك خلال فترة زمنية محددة.

كيفية متابعة حالة التظلم؟

بعد تقديم التظلم، يمكنك متابعة حالته من خلال الموقع الإلكتروني أو الاتصال بخدمة العملاء، حيث سيقوم الصندوق بمراجعة التظلمات وإبلاغ أصحابها بالقرارات النهائية.

رقم الاستفسار عن شقق الإسكان الاجتماعي

إذا كنت بحاجة إلى استفسار مباشر عن نتيجة شقق الإسكان الاجتماعي أو إجراءات التظلم، يمكنك التواصل مع خدمة العملاء من خلال الأرقام التالية: