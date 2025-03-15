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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مسئول إسرائيلي سابق.. باقون في سوريا حتى نشعر بالأمن

الاحتلال
الاحتلال
محمد على

أفادت شبكة فوكس نيوز، عن متحدث سابق باسم الجيش الإسرائيلي ، قولهم إن نشر قوات جيش الاحتلال على حدود سوريا سيستمر لحين استقرار الوضع هناك، وفق ما أودت وسائل إعلام متفرقة.

وأردف المتحدث السابق باسم الجيش الإسرائيلي: "قواتنا ستبقى على حدود سوريا لحين ضمان أمننا".

شدّد نائب قائد العمليّات المشتركة العراقيّة الفريق أوّل الركن قيس المحمداوي، خلال مؤتمر الإعلام الأمني حول عمليّة قتل ما يُسمّى والي العراق وسوريا في تنظيم "داعش"، على أنّ "إنجازًا أمنيًّا كبيرًا تحقّق من خلال قتل عبد الله مكي (أبو خديجة)، الّذي كان يشغل ما يُسمّى نائب الخليفة العام".


وكشف أنّه "تمّ اعتقال العديد من العناصر الإرهابّية المرتبطة بخليّة عبد الله مكي"، مؤكّدًا "العمل على إنهاء عصابات "داعش" الإرهابية في العراق".


من جانبه، أوضح رئيس جهاز مكافحة الإرهاب العراقي الفريق الرّكن كريم التميمي، أنّ "الإرهابي عبد الله مكي كان يحمل عددًا من الأسلحة والعبوات النّاسفة".

سوريا الجيش الإسرائيلي مسئول إسرائيلي سابق بالأمن حدود سوريا

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