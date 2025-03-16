قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رنا رئيس تحتفل بعقد قرانها فى حفل عائلي | صور
أحمد موسى: الحوثيون مضربوش سفينة عسكرية إسرائيلية .. وعملياتهم عديمة الأثر
شاهيناز تروي كواليس ظهورها مع ميرفت أمين وأحمد خليل.. فيديو
انتصار مثير للأخدود على الأهلي في الدوري السعودي
حكم الطلاق عبر الهاتف ووسائل التواصل الحديثة .. مفتي الجمهورية يجيب
سيراميكا كليوباترا يتأهل إلى نصف نهائي كأس مصر بثلاثية في شباك الجونة
30 قضية.. كواليس ومفاجآت جديدة في القبض على صاحب السراج مول
زوكربيرج يتنبأ بنهاية الموبايلات.. وهذه التكنولوجيا ستكون البديل
الجيش الأمريكي: أطلقنا عملية واسعة النطاق في اليمن ضد الحوثيين
عضو بإدارة ترامب: أمريكا لن تسمح للحوثيين وإيران بتهديد مصالحها
مسلسل جودر2 الحلقة 15 .. انتصار ياسر جلال على نور واسترداد كتاب الكنوز الأربعة
إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بـ أسوان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

آخر تحديث لأقل جرام ذهب اليوم 16-3-2025

سعر الذهب
سعر الذهب
محمد يحيي

استقر أقل سعر جرام ذهب وهو من عيار 14  الأدني فئة، في مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 16-3-2025؛ مسجلا بذلك  نحو 2780 جنيها للبيع و  2796 جنيها للشراء.

ومع بداية تداولات اليوم الأحد؛ ثبتت أسعار الذهب داخل محلات الصاغة المصرية، بعد تراجع سجله أمس بقيمة 30 جنيها في المتوسط بمختلف الأعيرة الذهبية.

عيار 21

وسجل سعر أشهر جرام ذهب من عيار 21 نحو 4170 جنيها للبيع و 4195 جنيها للشراء 

عيار 24

بينما بلغ سعر عيار 24 الأعلي فئة نحو 4765 جنيها للبيع و4794 جنيها للشراء

عيار 18

بلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 3274 جنيها للبيع و 4595 جنيها للشراء

أوقية الذهب

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 2984 دولار للبيع و 2985 دولار للشراء

الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 33.63 ألف جنيه للبيع و 33.56 ألف جنيه للشراء.

سعر الذهب في أسبوع

أدى الارتفاع المستمر في أسعار الذهب إلى تجاوز أسعار المعدن النفيس حاجز 3000 دولار للأونصة للمرة الأولى، ليسجل ارتفاعا للأسبوع الثاني على التوالي.

حيث دفع عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي المستثمرين إلى الإقبال على هذا الذهب كملاذ آمن، بالإضافة إلى تزايد التوقعات بخفض الفائدة الأمريكية.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بنسبة 2.6% ليسجل أعلى مستوى تاريخي عند 3005 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند 2912 دولار للأونصة لينهي الأسبوع عند المستوى 2984 دولار للأونصة، وفق تحليل جولد بيليون.

وبالرغم من اغلاق الذهب تداولات الأسبوع تحت المستوى 3000 دولار إلا أنه استطاع أن يسجل قمة تاريخية جديدة أعلى هذا الأسبوع، الأمر الذي ينذر بالمزيد من الصعود وإمكانية تحقيق السعر لاختراق هذا المستوى قريباً.

وارتفع سعر الذهب الذي يعتبر ملاذًا آمنًا للاستثمار في أوقات التضخم أو التقلبات الاقتصادية بنسبة 14% تقريباً حتى الآن هذا العام، مدفوعًا جزئيًا بالمخاوف بشأن تأثير الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وعمليات البيع الأخيرة في أسواق الأسهم.

منذ بداية إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تسببت السياسات التجارية في عدم يقين كبير في الأسواق العالمية، حيث أثارت رسومه الجمركية ردود فعل انتقامية سريعة من الصين وكندا.

ومع تراجع أسواق الأسهم والمخاطر السياسية غير المتوقعة، بدأنا نشهد عودة المستثمرين الغربيين إلى الذهب مما قد يدفعه إلى مستويات أعلى بكثير.

تحركات المستثمرين

المستثمرين يعتبرون الذهب حالياً بمثابة بوليصة تأمين ومصدر للسيولة في ظل ظروف السوق الصعبة، حيث تؤجج الرسوم الجمركية مخاوف التضخم والتوترات التجارية، مما يدفع المستثمرين إلى التوجه إلى الذهب كملاذ آمن للتحوط.

في الوقت نفسه سجلت مخزونات الذهب في المستودعات المعتمدة من بورصة كومكس الأمريكية مستوى قياسيًا بلغ 40.56 مليون أونصة، حيث سارع المتداولون إلى تغطية مراكزهم وسط حالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية التي قد يتم فرضها على المعادن المختلفة ومنها الذهب.

من جهة أخرى، يضاعف المتداولون توقعاتهم بشأن تخفيضات أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، ويتوقعون الآن ثلاث تخفيضات كل منها ربع نقطة مئوية هذا العام، ارتفاعًا من تخفيضين قبل يومين فقط، ويأتي هذا التغير في التوقعات بعد بيانات التضخم الأمريكية الضعيفة التي صدرت هذا الأسبوع.

وخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس منذ سبتمبر، وتوقف في يناير لكن الأسواق تتوقع الآن استئناف التخفيضات في يونيو.

 هذا يبقي الدولار تحت الضغط حيث تداول بالقرب من أدنى مستوياته في 4 أشهر خلال هذا الأسبوع، وبفتح الباب أمام المزيد من المكاسب للذهب في المقابل.

ويشهد طلب المستثمرين على الذهب ارتفاعًا ملحوظًا حيث سجلت صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة المدعومة بالذهب (ETFs) أكبر تدفق أسبوعي لها منذ مارس 2022، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي لشهر فبراير.

اخبار مصر مال واعمال سعر عيار 21 اليوم سعر جرام الذهب اليوم سعر عيار 18 اليوم سعر الجنيه الذهب اليوم سعر عيار 14 اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

النادي الأهلي

انسحاب الأهلي بشكل نهائي من الدوري ولا نية للعب بالناشئين.. أحمد حسن يوضح

التموين تعلن عن مفاجأة سارة للمواطنين

التموين تعلن مفاجأة سارة للمواطنين وتنفذها بدءا من اليوم

أول يوم الأحد ولا الإثنين؟.. موعد عيد الفطر 2025 وعدد أيام الإجازة

أول يوم الأحد ولا الإثنين؟.. موعد عيد الفطر 2025 وعدد أيام الإجازة

النادي الأهلي

3 قرارات جديدة من الأهلي للرد على رابطة الأندية في أزمة مباراة القمة

إعتداء مدير مدرسة على طالبتين بفناء المدرسة

القصة الكاملة لاعتداء مدير مدرسة البحيرة على طالبتين بفناء المدرسة .. آخر التطورات

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2025 رسميًا.. قبل العيد ولا بعده؟

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2025 رسميًا.. قبل العيد ولا بعده؟

الاهلي

في بيان رسمي.. رد فعل صادم من الأهلي على عقوبات رابطة الأندية

نور ايهاب

نور ايهاب تكشف سر فسخ خطوبتها وعلاقة نور النبوي بذلك

ترشيحاتنا

شاهيناز

شاهيناز تكشف كواليس فشل دويتو مع الشاب خالد .. فيديو

شاهيناز

شاهيناز تثير الجدل برأيها في ارتداء عمرو دياب وأحمد سعد للحلق | فيديو

ترامب

نشأت الديهي مصر ليست طرفًا في أي حرب.. وترحيب بتصريحات ترامب الأخيرة

بالصور

رنا رئيس تحتفل بعقد قرانها فى حفل عائلي | صور

رنا رئيس وزوجها
رنا رئيس وزوجها
رنا رئيس وزوجها

بعد حصولها على الجنسية السعودية .. أبرز المعلومات عن الإعلامية ريم النجم

ريم النجم
ريم النجم
ريم النجم

8 أطعمة غنية بالألياف لإنقاص الوزن

إنقاص الوزن
إنقاص الوزن
إنقاص الوزن

مسلسل جودر2 الحلقة 15 .. انتصار ياسر جلال على نور واسترداد كتاب الكنوز الأربعة

ياسر جلال
ياسر جلال
ياسر جلال

فيديو

قطايف سامح حسين

خايف أنام لطلع بحلم وكنت عارف إن ربنا هيطبطب عليا.. سامح حسين يتحدث عن نجاح قطايف

وفاة احسان الترك

تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة إحسان الترك

نجلاء بدر

اتخطبت لـ5 رجالة وفرحانة بتصنيفي ممثلة إغراء .. نجلاء بدر تكشف تعرضها للخيانة أكثر من مرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: الهدنة الروسية الأوكرانية: هل تُمهد لتسوية شاملة أم تعيد ترتيب الأوراق؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: اتفاق الشرع "قسد".. وماذا بعد؟!

د. محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: أخطاء الذكاء الإصطناعي في آيات القرآن الكريم: "الأسباب والتحديات"

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: ملكات غير حاكمة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة النصر تحدثنا

المزيد