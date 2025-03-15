قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
لسة مطلعتش بطاقة.. رامز ساخرا من نور إيهاب
الأرصاد تعلن موعد انتهاء الموجة الحارة وتحذر من تخفيف الملابس
خبير استراتيجي: التصريحات المتناقضة بين حماس وإسرائيل جزء من التكتيك الإعلامي
تشكيل ريال مدريد أمام فياريال بالدوري الإسباني
تخلصت منهم قبل السحور.. تفاصيل إنهاء ربة منزل حياة أطفالها الثلاثة بالقليوبية
بحبه جدا| أمير طعيمة يكشف حقيقة رفضه التعاون مع حكيم
عمر مرموش سجل وساهم في تعادل مانشستر سيتي أمام برايتون بالبريميرليج
المداح يرد على استفزازات عسيري: لو أنت شايفه فشل فانا معنديش مشكلة
بعد التحذير من انتشاره.. أسباب ظهور النمل الأبيض وطرق التخلص منه
بعد 8 أيام..بشرى للموظفين في الحكومة
طاقم مصري بقيادة أمين عمر لمواجهة اتحاد العاصمة والرياضي القسنطيني في الكونفدرالية
بعد ربطها على العمود نور إيهاب: دوخت أوي والنبي لا.. نزلوني بقى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بعد 8 أيام..بشرى للموظفين في الحكومة

مرتبات
مرتبات
محمد يحيي

تعتزم الحكومة المصرية ممثلة في وزارة المالية؛ بدء صرف مرتبات العاملين بالدولة عن شهر مارس الجاري، بعد 8 أيام من الآن بالزيادات التي أقرتها حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة.

وقالت وزارة المالية، إن أكثر من 58 وزارة وهيئة مستقلة وتابعة ستصرف مرتبات شهر مارس الجاري؛ اعتبارا من يوم 23 مارس الحالي ولمدة 4 أيام اضافية متصلة.

أوضحت الوزارة أن صرف مرتبات شهر مارس الجاري؛ ضمن مخصصات الجهات الحكومية من الموازنة العامة للدولة.

من سيصرف المرتب

بموجب قرار وزارة المالية فإن عمليات صرف مرتبات شهر مارس للعاملين بالحكومة ستكون لكافة الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وأصحاب القوانين والكوادر الخاصة لمدة 5 أيام تبدأ من الأحد 23 حتى الخميس 27 من مارس الجاري. 

توقيت صرف مرتبات شهر مارس 

ويشمل هذا الصرف كلا من العاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية الجديد، بالإضافة إلى موظفي الكوادر الخاصة والقوانين المعمول بها في مختلف القطاعات الحكومية.

كما أن عمليات صرف المرتبات ستتم عبر آلية منظمة بحيث تستمر لمدة خمسة أيام من تاريخ بدء الصرف اعتبارا من 23 من فبراير الجاري حيث تهدف تلك الخطوة إلى تسهيل الأمور على الموظفين الحكوميين ودعم استقرارهم المالي.

مواعيد مبكرة

تتماشى المبادرة مع الجهود المستمرة لتقديم خدمات مالية مميزة للعاملين في القطاع العام، فضلًا عن دعمهم بما يساهم في تحسين جودة حياتهم المعيشية.

أوضح التقرير أن وزارة المالية تخطط لتبكير عمليات صرف المرتبات هذا الشهر لمراعاة التزامات الموظفين المالية في بداية العام الجديد.

وتأتي هذه الخطوة في إطار التوجه العام للحكومة لتيسير حياة الموظفين وتخفيف الأعباء المالية عليهم في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

جهات تصرف المرتبات

وتشمل عمليات الصرف أكثر من 57 وزارة وهيئة ومصلحة تابعة للحكومة، إضافة إلى الهيئات الاقتصادية والخدمية المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

كما أشار التقرير إلى أن صرف مرتبات شهر مارس 2025 سيبدأ يوم الأحد الموافق 23 مارس 2025، ويستمر حتى يوم الخميس 27 من نفس الشهر.

وأكدت الوزارة أن الموظفين سيحصلون على مستحقاتهم المالية بشكل منتظم وسلس، وأن هذه المواعيد تم تحديدها بعد التنسيق مع مختلف الجهات الحكومية لضمان سلاسة العملية.

وتهدف الوزارة من هذه الإجراءات إلى توفير بيئة عمل مستقرة تشجع الموظفين على أداء مهامهم بكفاءة وفاعلية، بالإضافة إلى تعزيز الروح المعنوية لهم.

وركزت وزارة المالية على أهمية تحسين الخدمات الضريبية المقدمة للممولين في الفترة القادمة، حيث سيتم العمل على تقديم خدمات ضريبية مميزة خلال الفترة المقبلة لتلبية احتياجات الممولين وتحقيق الشفافية في التعاملات.

تعتبر خطوة تبكير صرف مرتبات مارس 2025 إحدى المبادرات الهامة التي تقدمها الحكومة لتسهيل حياة الموظفين وتحقيق الاستقرار المالي لهم في بداية العام.

وتستمر وزارة المالية في تطبيق المزيد من الإجراءات التي تهدف إلى تحسين الخدمات المالية، ودعم الاقتصاد الوطني، وتقديم أفضل مستوى من الدعم للموظفين والعاملين في القطاع.

الحكومة المصرية اخبار مصر مال واعمال وزارة المالية صرف مرتبات مرتبات شهر مارس صرف مرتبات شهر مارس صرف مرتبات الموظفين صرف مرتبات العاملين في الحكومة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

النادي الأهلي

انسحاب الأهلي بشكل نهائي من الدوري ولا نية للعب بالناشئين.. أحمد حسن يوضح

التموين تعلن عن مفاجأة سارة للمواطنين

التموين تعلن مفاجأة سارة للمواطنين وتنفذها بدءا من اليوم

مشاجرة الفردوس

المتهم في واقعة مشاجرة الفردوس أمام قاضى المعارضات بمحكمة جنح أكتوبر

أول يوم الأحد ولا الإثنين؟.. موعد عيد الفطر 2025 وعدد أيام الإجازة

أول يوم الأحد ولا الإثنين؟.. موعد عيد الفطر 2025 وعدد أيام الإجازة

صورة أرشيفية

موعد إجازة عيد الفطر 2025.. أول أيام العيد فلكيًا وتفاصيل العطلة

موعد انخفاض درجات الحرارة في مصر بعد موجة الحر القاسية

أصعب 72 ساعة.. موعد انخفاض درجات الحرارة في مصر بعد موجة الحر القاسية

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2025 رسميًا.. قبل العيد ولا بعده؟

موعد صرف معاشات شهر أبريل 2025 رسميًا.. قبل العيد ولا بعده؟

اللجنة الاولمبية

أول رد من اللجنة الأولمبية على شكوى الأهلي ضد اتحاد الكرة والرابطة

ترشيحاتنا

مفتي الجمهورية

مفتي الجمهورية: دراسة الفلسفة ليست حرامًا فهي من ألوان إعمال العقل والاجتهاد

ليه ربنا حطنا في اختبار وهو عارف نتيجته.. رد حاسم من الدكتور علي جمعة

ليه ربنا حطنا في اختبار وهو عارف نتيجته.. رد حاسم من الدكتور علي جمعة

نقل الدم أثناء الصيام

هل نقل الدم أثناء الصيام يفسده؟.. الإفتاء توضح

بالصور

بعد التحذير من انتشاره.. أسباب ظهور النمل الأبيض وطرق التخلص منه

اسباب وطرق تجنب ظهور النمل الأبيض بعد التحذير منه أنتشاره
اسباب وطرق تجنب ظهور النمل الأبيض بعد التحذير منه أنتشاره
اسباب وطرق تجنب ظهور النمل الأبيض بعد التحذير منه أنتشاره

هتريح المعدة وتحسن الهضم والعضم .. اكتشف العشبة غير المتوقعة

الهضم
الهضم
الهضم

قبل تغيير إطارات سيارتك .. معلومات هامة عليك الانتباه لها

تغيير إطارات السيارة
تغيير إطارات السيارة
تغيير إطارات السيارة

قيادات الطب العلاجي يتفقدون مستشفى منيا القمح وطمأنوا على تفعيل نداء "الكود بلو"

وكيل وزارة الصحة بالشرقية
وكيل وزارة الصحة بالشرقية
وكيل وزارة الصحة بالشرقية

فيديو

نجلاء بدر

اتخطبت لـ5 رجالة وفرحانة بتصنيفي ممثلة إغراء .. نجلاء بدر تكشف تعرضها للخيانة أكثر من مرة

ارملة حلمي بكر

نفت التعدي عليه.. أرملة حلمي بكر تروي اللحظات الأخيرة فى حياته

حسن شاكوش

حسن شاكوش: نفسي أبقى إمام جامع بعد الاعتزال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا ويليم

مونيكا ويليم تكتب: الهدنة الروسية الأوكرانية: هل تُمهد لتسوية شاملة أم تعيد ترتيب الأوراق؟

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: اتفاق الشرع "قسد".. وماذا بعد؟!

د. محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: أخطاء الذكاء الإصطناعي في آيات القرآن الكريم: "الأسباب والتحديات"

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: ملكات غير حاكمة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العاشر من رمضان.. ذاكرة النصر تحدثنا

المزيد