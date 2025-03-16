ترامب يعلن بدء الضربات الأمريكية على الحوثيين.. توقف إمدادات المياه والوقود يزيد من معاناة سكان غزة| أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة نرصد أبرزها فى التقرير التالى.



جحيم لم يروا مثله.. ترامب يعلن بدء الضربات الأمريكية على الحوثييـن

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدء الضربات الأمريكية على الحوثيين في اليمن، وفقا لما أفادت به قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

باحث: روسيا تماطل وتلقي الكرة في الملعب الأوكراني والأمريكي

قال الدكتور سعيد سلام إن هناك تباينًا بين الموقف الأوكراني من وقف إطلاق النار المؤقت والموقف الروسي.



المداح يرد على استفزازات عسيري: لو أنت شايفه فشل فانا معنديش مشكلة

قال حسن عسيري، مقدم برنامج “برود كاست” المذاع على قناة “إم بي سي مصر” الفضائية، للنجم حمادة هلال: “أنت مبقتش متواجد علي شاشة السينما من 2017 خالص .. يدوب بتشتغل المداح وبس”.



نتنياهو في مأزق بعد تبني المقترح الأمريكي للإفراج عن المحتجزين.. تفاصيل

أفادت دانا أبو شمسية، مراسلة قناة "القاهرة الإخبارية"، بأن مشاورات أمنية ستُعقد بمشاركة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف كاتس، ورؤساء الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى وزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

هيساعد بنت أخوه المتوفي.. محمد رمضان يهدي بائع ذرة مشوي 100 ألف جنيه

قدم الفنان محمد رمضان، خلال حلقة اليوم من برنامج "مدفع رمضان"، في الفقرة الأولى من البرنامج مبلغ 100 ألف جنيه لـ شخص من أسيوط يبيع ذرة مشوي في الشارع.

توقف إمدادات المياه والوقود يزيد من معاناة سكان غزة.. فيديو

قال يوسف أبو كويك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية"، إن الأزمة الإنسانية في قطاع غزة تزداد سوءًا بسبب إغلاق جميع المعابر منذ بداية الشهر الجاري.

البروفيسور مجدي يعقوب: أعامل كل مريض كأنه ابني.. والعمليات المعقدة تسبب توترًا

كشف الجراح العالمي، الدكتور مجدي يعقوب، عن كواليس عمله الجراحي والتحديات التي يواجهها، وذلك خلال ظهوره في بودكاست "بداية"، الذي يُبث عبر قناة "الحياة".

بعد ربطها على العمود نور إيهاب: دوخت أوي والنبي لا.. نزلوني بقى

حلت الفنانة الشابة نور إيهاب، ضيفة برنامج رامز جلال، حيث سخر منها مرددا: "ايه الريش دة دي اللى يتقال عليها نفشة ريشها".

مش بيدفع من جيبه.. نجلاء بدر تدافع عن مدفع رمضان وتهنئ نمبر 1 بالنجاح

هنأت الفنانة نجلاء بدر، الفنان محمد رمضان على نجاح برنامجه "مدفع رمضان"، مشيرة، إلى أنه ذكرها بالفنان طارق علام.

مصرع 9 مدنيين وإصابة آخرين في الغارات الأمريكية على صنعاء

أفادت قناة إكسترا نيوز، في خبرا عاجل، نقلا عن رويترز، مقتل 9 مدنيين على الأقل وإصابة آخرين في الغارات الأمريكية على صنعاء.





هنسعد قلوبكم ونفرح بيوتكم.. أجمل ناس يكرّم غطاس كيرلوس في بني سويف

واصل برنامج "أجمل ناس"، الذي يُعرض يوميًا على شاشة الحياة، جولاته الميدانية خلال شهر رمضان، حيث انتقلت كاميرته إلى محافظة بني سويف.

