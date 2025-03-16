غدا .. إطلاق الدورة الرمضانية لخريجي جامعة عين شمس

أعلنت جامعة عين شمس برئاسة الدكتورة محمد ضياء زين العابدين عن إطلاق الدورة الرمضانية لخريجيها، التي ستقام يومي 17 و 18 مارس الجاري، في إطار حرص جامعة عين شمس على التواصل المستمر مع خريجيها وتعزيز الروابط بينهم.

انطلاق دورة رمضانية بجامعة عين شمس

تنظم هذه الدورة رابطة خريجي جامعة عين شمس، وتشمل مسابقات رياضية متنوعة في كرة القدم، حيث تم تخصيص فرق للشباب وأخرى للبنات، وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من الخريجين للمشاركة.

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وكان قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الألسن جامعة عين شمس نظم ندوة بعنوان "خرافات وحقائق عن الأكل الصحي: رحلة لاكتشاف أسرار التغذية المتوازنة في حياتك اليومية"، تحت رعاية الدكتو محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، الدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة سلوى رشاد، عميدة كلية الألسن ، وإشراف الدكتورة.يمنى صفوت، وكيلة الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وذلك في إطار أسبوع البيئة حاضرت فيها آيات فاروق منظور الأستاذ المساعد بكلية الطب جامعة عين شمس و استشارى الطب الوقائى و التغذية العلاجية ، كلية الطب -جامعة عين شمس.



افتتحت الدكتورة يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، فعاليات الندوة مؤكدة أن التغذية الصحية هي تناول الطعام لتلبية احتياجات الجسم الغذائية، والأغذية الكافية ضرورية للحفاظ على الحياة، مشيرة إلى أن التغذية الجيدة مهمة للصحة الجيدة، ويمكن لسوء التغذية أن يؤدي إلى تدهور المناعة، والتعرض للأمراض، واختلال النمو البدني والعقلي، وتدهور إنتاجية الفرد، لاسيمًا وأن الطالب الجامعي يحتاج إلى الحفاظ على صحتة والوصول إلى أعلى معدلات التركيز لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بعد التخرج من الجامعة؛ لأنه يحمل بعقلة مخزون تعليمي قادر على المساهمة في دفع عجلة التنمية للوطن.

مفهوم التغذية الصحية

بينما تناولت د. أيات فاروق منظور مفهوم التغذية الصحية والتي تعتمد على تناول مجموعة متنوعة من الأطعمة المحتوية على العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم للحفاظ على الصحة، والشعور بالراحة، والحصول على الطاقة، وتشمل هذه العناصر البروتينات، والكربوهيدرات، والدهون، والماء، والفيتامينات، والمعادن، وتعدّ التغذية أمراً مهم لجميع فئات المجتمع، حيث يعدّ الغذاء الصحي وسيلة ممتازةً للحفاظ على قوة الجسم وصحته، وذلك عند اقترانه بالنشاط البدني الكافي، والحفاظ على الوزن الصحي.

وتابعت حديثها مشيرة إلى مواصفات الغذاء المتوازن أن يشتمل الغذاء على جميع العناصر الغذائية من الكربوهيدرات، والبروتينات، والدهون الصحية، والفيتامينات، والأملاح المعدنية، والماء، و أن يكون الغذاء كافيًا، أي أن يكون بالكمية اللازمة لاحتياج الطالب وما يبذله من طاقة.