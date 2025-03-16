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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

شاهيناز : أنا مجنونة ولاسعة .. وهذه حقيقتي بلا تجميل

شاهيناز
شاهيناز
محمد حليم قنديل

كشفت المطربة شاهيناز عن تفاصيل شخصيتها العفوية والصريحة، مؤكدة أنها تمر بمراحل مختلفة في حياتها، مثل أي شخص آخر، ولكن هذا لا يعني أنها مترددة، بل تعتبره جزءًا طبيعيًا من رحلتها.

وقالت شاهيناز خلال مشاركتها في برنامج "خط أحمر" المذاع على قناة الحدث اليوم: "حياتي شهدت فترات من الابتعاد عن الساحة الفنية، وربما ظهر ذلك للبعض على أنه تردد، لكنه لم يكن كذلك. كانت هناك ظروف شخصية ونفسية دفعتني إلى الاعتزال المؤقت، لكن شغفي بالغناء لم يختفِ أبدًا."

وأضافت ضاحكة: "أنا من مواليد برج القوس، والقوس معروف بأنه مودي شوية! ممكن أكون معزومة على مناسبة، وأكون جاهزة للخروج، لكن فجأة أغيّر رأيي وأقرر البقاء في المنزل، بل وأغيّر ملابسي سريعًا وكأن شيئًا لم يكن.. سموه جنان، سموه لسعان، لكنه جزء مني"

وأكدت أنها لا تهتم كثيرًا بتبرير قراراتها، موضحة: "كل شخص لديه تقلبات وتغيرات في حياته، وأنا لست استثناءً. المهم أن أكون مرتاحة وسعيدة بما أفعله، سواء كان غناءً أو أي قرار آخر في حياتي."


https://www.youtube.com/watch?v=3VzAqPaXesw

شاهيناز خط أحمر الحدث اليوم

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