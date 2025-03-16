الجيش الأمريكي: الضربات على الحوثيين مستمرة

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم" أن الضربات العسكرية ضد جماعة الحوثي في اليمن ستستمر، وفقًا لما نقلته وكالة "رويترز" عن مسؤول أمريكي، الذي أشار إلى أن الهجمات قد تستمر لأيام وربما أسابيع.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، السبت، بدء العملية العسكرية، محذرًا الحوثيين من مغبة استمرار هجماتهم على السفن في البحر الأحمر. وقال ترامب إن الولايات المتحدة لن تتهاون مع أي تهديد لحركة الشحن الدولية، مضيفًا: "إن لم تتوقفوا، فستشهدون جحيمًا لم تروا مثله من قبل".

وتعرضت العاصمة اليمنية صنعاء لسلسلة غارات جوية، وفق ما نقلته قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، التي أفادت بأن القصف استهدف حيًا سكنيًا في مديرية شعوب شمال المدينة. ووفقًا لوزارة الصحة التي يديرها الحوثيون، أسفرت الضربات عن مقتل 9 مدنيين على الأقل، وإصابة 9 آخرين.

رد الحوثي

من جانبه، أدان الناطق باسم جماعة الحوثيين، محمد عبد السلام، الغارات الأمريكية، معتبرًا أنها تمثل "عدوانًا سافرًا" على دولة مستقلة، متهمًا واشنطن بمحاولة "عسكرة البحر الأحمر" وإضفاء الشرعية على الحصار الإسرائيلي لغزة.

الموقف من الملاحة الدولية

ورفض عبد السلام الاتهامات الأمريكية بأن الحوثيين يهددون الملاحة الدولية في مضيق باب المندب، مؤكدًا أن الحظر البحري الذي فرضته الجماعة يقتصر فقط على السفن الإسرائيلية، كإجراء تضامني مع قطاع غزة. وأضاف أن هذا القرار جاء بعد منح الوسطاء مهلة أربعة أيام، مشددًا على أن "الملاحة الدولية ستظل آمنة من جهة اليمن".