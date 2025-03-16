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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

روبيو: ترامب وجه رسالة قوية وواضحة للحوثيين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم

اعتبر وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أن الرئيس دونالد ترامب وجه "رسالة قوية وواضحة" لجماعة الحوثيين في اليمن، محذرًا من استمرار الهجمات على السفن الأمريكية والملاحة العالمية.

وأكد روبيو أن الولايات المتحدة "ستحاسب الحوثيين" على أي تهديد لحركة الشحن، مشددًا على التزام بلاده بحماية الملاحة الدولية.

وقال روبيو تعليقا على الغارات الأمريكية على مواقع للحوثيين: "وجه الرئيس الأمريكي اليوم رسالة قوية وواضحة إلى الإرهابيين الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن"، وشدد على أنه "يجب أن تتوقف هذه الهجمات على السفن الأمريكية والشحن العالمي، سنحاسبكم على ذلك. سنحمي شعبنا وحرية الملاحة".

وتعرضت العاصمة اليمنية صنعاء لسلسلة غارات جوية، وفق ما نقلته قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، التي أفادت بأن القصف استهدف حيًا سكنيًا في مديرية شعوب شمال المدينة. ووفقًا لوزارة الصحة التي يديرها الحوثيون، أسفرت الضربات عن مقتل 9 مدنيين على الأقل، وإصابة 9 آخرين.

رد الحوثي

من جانبه، أدان الناطق باسم جماعة الحوثيين، محمد عبد السلام، الغارات الأمريكية، معتبرًا أنها تمثل "عدوانًا سافرًا" على دولة مستقلة، متهمًا واشنطن بمحاولة "عسكرة البحر الأحمر" وإضفاء الشرعية على الحصار الإسرائيلي لغزة.

الموقف من الملاحة الدولية
ورفض عبد السلام الاتهامات الأمريكية بأن الحوثيين يهددون الملاحة الدولية في مضيق باب المندب، مؤكدًا أن الحظر البحري الذي فرضته الجماعة يقتصر فقط على السفن الإسرائيلية، كإجراء تضامني مع قطاع غزة. وأضاف أن هذا القرار جاء بعد منح الوسطاء مهلة أربعة أيام، مشددًا على أن "الملاحة الدولية ستظل آمنة من جهة اليمن".

اليمن روبيو ترامب الحوثي الحوثيين جماعة الحوثي

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