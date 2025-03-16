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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

مصرع شخص وإصابة اثنين في حادث تصادم دراجتين بخاريتين بسيارة ربع نقل بالدقهلية

ارشيفية
ارشيفية
همت الحسينى

لقي شخص مصرعه وأُصيب اثنان آخران إثر وقوع تصادم بين دراجتين بخاريتين وسيارة ربع نقل على طريق منية النصر بمحافظة الدقهلية.

تفاصيل الحادث
تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين وسيارة ربع نقل على طريق منية النصر - الطاهري، مما أسفر عن وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين.

نقل الجثة والمصابين إلى المستشفى
انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتبين مصرع محمد عبد الله طه أحمد (15 عامًا)، مقيم بمنية النصر، وإصابة كل من: السيد علي علي علي (68 عامًا)، مقيم بعزبة البكري بمنية النصر، مصاب بكسر في الذراع الأيمن.. وعبد الله السيد ربيع (16 عامًا)، مقيم ببرمبال الجديدة بمنية النصر، مصاب بارتجاج في المخ وجرح قطعي بالذقن.

تم نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى منية النصر، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

الدقهلية محافظه متية النصر تصادم

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