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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مأساة أسرية في الدقهلية.. شاب يلقى مصرعه بعد مشاجرة مع شقيقه لهذا السبب

ارشيفية
ارشيفية
همت الحسينى

لقي شاب مصرعه طعنًا بآلة حادة على يد شقيقه بقرية العزيزة التابعة لمركز المنزلة بمحافظة الدقهلية، وذلك إثر مشاجرة نشبت بينهما عقب طلب المجني عليه مبلغًا من المال من والدته وتعديه عليها لفظيًا، ما دفع شقيقه الأكبر للتدخل والاعتداء عليه.

تفاصيل الواقعة
تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا من مركز شرطة المنزلة، يفيد بوصول "أدهم عبود محمود"، 19 عامًا، إلى مستشفى المنزلة جثة هامدة، متأثرًا بإصابته بطعنة نافذة.

الأخ ينهي حياة شقيقه
انتقل ضباط مباحث مركز شرطة المنزلة إلى المستشفى، وبالفحص وسؤال أسرة المجني عليه، اتهموا شقيقه "محمد" بالاعتداء عليه باستخدام سلاح أبيض، حيث وجه له طعنة غائرة في البطن، أودت بحياته على الفور.

وكشفت التحقيقات أن المشاجرة نشبت بعد أن طلب المجني عليه من والدته مبلغًا ماليًا لشراء هاتف محمول، وأثناء ذلك تعدى عليها لفظيًا، ما دفع شقيقه الأكبر للتدخل دفاعًا عنها، لينتهي الخلاف بجريمة مأساوية.

ضبط المتهم
تم ضبط المتهم بعد تقنين الإجراءات، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، كما أرشد عن السلاح المستخدم.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

الدقهلية ضباط مباحث المنزله مركز

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