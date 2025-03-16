يكشف أسرار المال الحرام.. راندا البحيري تعلن عن «شمال إجباري» وهذا موعد عرضه|صور

كشفت الفنانة راندا البحيري عن مواعيد عرض أحدث أعمالها الدرامية، "شمال إجباري"، المقرر عرضه في النصف الثاني من رمضان 2025.

ومن المقرر أن يُعرض مسلسل "شمال إجباري" يوميًا في تمام الساعة العاشرة مساءً على شاشة قناة المحور.

وكتبت راندا البحيري عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "من لوكيشن مسلسل شمال إجباري مع المخرج محمد الخضري".

وتابعت: "المسلسل يُذاع على قناة المحور بدءًا من يوم الأحد الساعة العاشرة مساءً، إن شاء الله. بطولة: راندا البحيري، محمد لطفي، هالة فاخر، والنجم صلاح عبد الله".

أبطال "شمال إجباري"

يشارك في بطولة "شمال إجباري" كل من: محمد لطفي، راندا البحيري، صلاح عبد الله، هالة فاخر، عماد رشاد، حسام داغر، ونخبة من النجوم الآخرين.

المسلسل من تأليف خالد الغيطاني، وإخراج محمد الخضري.

وتدور أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق على مدار 15 حلقة، حيث يناقش قضية عواقب الدخول في الممارسات غير المشروعة، ومحاولة تكوين ثروات مالية بطرق غير قانونية بدعوى مواجهة الفقر.