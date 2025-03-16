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ترامب يتعهد باستخدام «قوة مميتة ساحقة» ضد الحوثيين
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب يتعهد باستخدام «قوة مميتة ساحقة» ضد الحوثيين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد قاسم

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أمر بشن سلسلة من الضربات الجوية على العاصمة اليمنية صنعاء، متوعدًا باستخدام "قوة مميتة ساحقة" حتى تتوقف جماعة الحوثي عن استهداف السفن في الممرات البحرية الحيوية.

وأكد ترامب في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن القوات الأمريكية تنفذ هجمات على "قواعد الإرهابيين وقادتهم ومنظوماتهم الدفاعية الصاروخية"، بهدف حماية السفن والطائرات والأصول البحرية الأمريكية، واستعادة حرية الملاحة في البحر الأحمر.

تحذير إيران وتصاعد التوتر

في تصعيد إضافي، وجه ترامب تحذيرًا شديد اللهجة لإيران، متوعدًا بمحاسبتها بالكامل إذا استمرت في دعم الحوثيين. وجاء ذلك بعد أسبوعين من إرسال ترامب رسالة إلى القادة الإيرانيين يعرض فيها استئناف المحادثات الثنائية بشأن البرنامج النووي الإيراني. لكنه شدد على أنه لن يسمح لطهران بتطوير برنامج نووي قابل للتشغيل، في إشارة إلى تصاعد التوتر بين البلدين.

ضربات متواصلة وخسائر بشرية

أكد الحوثيون وقوع سلسلة من الانفجارات في العاصمة صنعاء ومحافظة صعدة شمال اليمن مساء السبت، مع استمرار القصف في الساعات الأولى من صباح الأحد. وأظهرت صور متداولة أعمدة الدخان تتصاعد من مجمع مطار صنعاء، الذي يضم منشأة عسكرية كبيرة، بينما أفادت التقارير بتنفيذ ضربات جوية أخرى على محافظات الحديدة والبيضاء ومأرب.

وبحسب الحوثيين، أسفرت هذه الضربات عن مقتل 18 شخصًا على الأقل، بينهم 13 في صنعاء وخمسة في صعدة. فيما نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أمريكي أن هذه الضربات هي مجرد بداية لسلسلة عمليات عسكرية تستهدف مواقع الحوثيين، ومن المتوقع أن تستمر خلال الأيام المقبلة.

ومع استمرار التصعيد العسكري، تتزايد المخاوف من أن يؤدي هذا النزاع إلى مزيد من التوتر في المنطقة، خاصة في ظل تهديدات الحوثيين باستهداف مصالح أمريكية وإسرائيلية ردًا على الهجمات.

كما أن التحركات الأمريكية تعكس موقفًا حازمًا من إدارة ترامب، التي تؤكد أنها لن تتسامح مع أي تهديد لحرية الملاحة في البحر الأحمر، مما يزيد احتمالات اندلاع مواجهات أوسع في الشرق الأوسط.

اليمن ترامب أمريكا إيران الحوثي الحوثيين

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